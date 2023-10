Wer hat Hermann Anton Scharer gesehen? Polizei Berlin sucht nach vermisstem 80-Jährigen aus Wilmersdorf

Die Berliner Kriminalpolizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten 80-Jährigen aus Wilmersdorf. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wird Hermann Anton Scharer seit Samstagnachmittag vermisst.

Nach den bisherigen Ermittlungen wollte er am Samstag gegen 15 Uhr seine Wohnung an der Bayerischen Straße verlassen, um zu seiner Frau zu fahren. Dort kam er jedoch nie an.

So beschreibt die Polizei den vermissten Hermann Anton Scharer © Polizei Berlin etwa 1,70 Meter groß

kräftige Statur

graues Haar, grauer Bart (fast weiß)

trägt eine dunkelblaue Jeanshose, schwarze Sportschuhe, eine braun-schwarze Weste und eine schwarze Lederjacke

Die sonst von ihm genutzte Elektrogehhilfe befinde sich noch in seinem Wohnhaus, Schlüssel und Handy habe der Senior ebenfalls zurückgelassen. „Man muss davon ausgehen, dass er sich zu Fuß oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln im Stadtgebiet bewegt“, schreibt die Polizei. Die bisherigen Suchmaßnahmen seien erfolglos verlaufen.

Aufgrund von Erkrankungen und einer deutlichen Gehbehinderung des Vermissten geht die Polizei von einem Unglücksfall oder Hilflosigkeit des Mannes aus.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat den Vermissten seit dem vergangenen Samstag gesehen? Wer kann Angaben zu seinem gegenwärtigen Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) an der Charlottenburger Chaussee 75 in Spandau unter der Rufnummer 030-4664271100 entgegen. Zeug:innen können sich auch an jede andere Polizeidienststelle wenden. (Tsp)