Wer ist dieser Mann? Berliner Polizei sucht nach mutmaßlichem Vergewaltiger

Die Berliner Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem derzeit unbekannten Mann. Er steht im dringenden Verdacht, in Wedding eine junge Frau vergewaltigt zu haben, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Demnach soll der Gesuchte die Frau, die als Beifahrerin mit im Auto saß, am Morgen des 18. Juni 2023, einem Sonntag, zunächst körperlich angegriffen haben. Anschließend soll er laut Polizei gegen ihren Willen sexuelle Handlungen durchgeführt haben. Bei dem von ihm geführten Fahrzeug handelt es sich um einen Renault Talisman.

Der Mann ist zwischen 20 und 30 Jahre alt, circa 170 bis 178 cm groß und trägt dunkle Haare in einer Gel-Frisur. Er hat eine kräftige, muskulöse Figur. Am Tag der Tat trug er ein dunkles T-Shirt mit der Aufschrift „Hugo Boss“.

Mit der Veröffentlichung von Fotos sucht die Polizei Berlin nach einem derzeit unbekannten Mann, der im dringenden Verdacht steht, in Wedding eine junge Frau vergewaltigt zu haben. © Polizei Berlin

Die Polizei sucht nach dem Mann und fragt, wer ihn kennt. Sie bittet um Informationen zu seinem Aufenthaltsort beziehungsweise dem Wohnort.

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-914302, per E-Mail, die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (Tsp)