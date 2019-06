Die zwei Berliner Frauenärztinnen, die wegen Verstoßes gegen das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche angeklagt waren, sind am Freitag am Amtsgericht Tiergarten verteilt worden. Das Strafmaß beträgt jeweils 20 Tagessätze à 100 Euro, also für jede der beiden 2000 Euro.

Die Staatsanwaltschaft hatte 7500 Euro Strafe für Bettina Graber und ihre Praxis-Kollegin Verena Weyer gefordert, die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert. Es war der erste Prozess seit der Reform des umstrittenen Paragraphen 219a. Seither dürfen Frauenärzte zwar angeben, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen, aber nicht über ihre Methoden informieren. Tsp

Weitere Informationen zum Urteil folgen in Kürze.