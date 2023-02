„Werden die Sozialdemokraten Berlin verlieren?“ Wie die Welt vor der Wiederholungswahl auf die Hauptstadt blickt

„Ihr Völker der Welt, schaut auf diese Stadt!“ Kurz vor der Wiederholungswahl möchte man Berlins einstigem Regierenden, Ernst Reuter, am liebsten widersprechen und sich wegducken. Tenor: „Liebes Ausland, bitte weitergehen, hier gibt es nichts zu sehen.“ Was aber, wenn man doch nachfragt? Wie blickt die Welt aktuell auf das Chaos in der Hauptstadt?

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden