„Werden im Notfall evakuieren“ Berliner Fanmeile öffnet trotz erwarteten Unwetters

In Berlin und Brandenburg werden diesen Freitag teilweise heftige Unwetter mit Starkregen und Orkanböen erwartet – das könnte auch Auswirkungen auf die Fußball-Fanmeile am Brandenburger Tor haben.

Die Fanzonen am Brandenburger Tor und am Reichstagsgebäude öffneten zwar wie geplant um 14 Uhr. Nach Auskunft einer Sprecherin der federführenden Kulturprojekte GmbH wollten die Veranstalter das Wetter jedoch im Auge behalten und „notfalls evakuieren“. Am Mittag rief der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Gewitterwarnung für den Osten Deutschlands aus. Berlin war zunächst nicht betroffen, allerdings reichte die Unwetterwarnung bis an den südlichen Stadtrand heran. Eine Unwetterwarnung galt auch für den Spielort Leipzig.

Am Nachmittag kündigte der DWD für Berlin und Brandenburg örtlich kräftige Schauer und Gewitter an. In kurzer Zeit könnte lokal Starkregen mit bis zu 25 Liter je Quadratmeter niedergehen. Dabei seien Hagel und Sturmböen möglich. Vereinzelt könnte sich das zu Unwetter mit heftigem Starkregen bis 35 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde, größerem Hagel und schweren Sturmböen bis orkanartigen Böen auswachsen. Diese könnten bis zu 110 Kilometer je Stunde erreichen. Anders als am Mittag war am Nachmittag jedoch nicht mehr von möglichen Tornados in Berlin und Brandenburg die Rede.

Bei der Fußball-Europameisterschaft spielt am Freitag um 18 Uhr Polen gegen Österreich im Berliner Olympiastadion.

Wie die „Host City Berlin“ mitteilte, sollen sich die polnischen Fans bereits ab 10 Uhr am Hammarskjöldplatz treffen. Ab 14.30 Uhr geht es vom U-Bahnhof Theodor-Heuss-Platz zum Olympiastadion. Für die österreichischen Fans wurde der Breitscheidplatz als Treffpunkt ausgerufen. Die Anhänger der Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick können ab 14 Uhr mit der S-Bahn zum Stadion. Zudem heißt es in der Mitteilung, dass der Betreiber am Freitag mit Zehntausenden Gästen auf der Fanzone vor dem Brandenburger Tor rechnet.

Auch die Berliner Polizei wies in einem Beitrag auf der Plattform X auf die Gewitterwarnung hin. Fußballbegeisterte sollten sich über die aktuelle Wetterlage informieren, bevor sie sich auf den Weg zur Fanzone oder zum Olympiastadion begeben.

Um 21 Uhr steht dann das wohl spannendste Spiel des Tages an. Die Mannschaft der Niederlande von Trainer Ronald Koeman spielt in Leipzig gegen Frankreich. Bereits am Dienstag blieben die Fanzones wegen einer amtlichen Unwetterwarnung geschlossen.

Diesen Freitag findet in Berlin zudem die Fête de la Musique statt, bei der viele Konzerte im Freien geplant sind.

In der Nacht zum Samstag klingen die Schauer laut DWD ab. Der Tag beginnt stark bewölkt und es kann örtlich etwas regnen, im Südosten Brandenburgs teils schauerartig und gewittrig verstärkt. Bei bis zu 24 Grad heitert der Himmel am Nachmittag auf und es weht nur noch ein schwacher bis mäßiger Wind. Der Sonntag wird bei bis zu 25 Grad heiter bis wolkig und trocken. (mit dpa)