Gewitter, Regen und Unwetter statt Freibadwetter und Sonnenschein: In den vergangenen Tagen hat sich der Sommermonat August eher kühl gezeigt. Doch das dürfte sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) schon bald wieder ändern.

Viel Sonne und bestes Badewetter erwarten die Berliner und Brandenburger am Wochenende. Die 30-Grad-Marke könnte in den kommenden Tagen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes geknackt werden.

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen

Von Donnerstag an verdient der Sommer wieder seinen Namen: Es soll viel Sonnenschein geben bei Höchstwerten zwischen 22 und 28 Grad am Donnerstag und 24 und 30 Grad am Freitag.

Das taugt vielerorts auch offiziell für einen meteorologischen Sommertag, für den 25 Grad nötig sind. Auch die Nächte werden allmählich milder, hieß es.

Auch Samstag und Sonntag starten sonnig, später kann es sich bei Höchsttemperaturen von 31 Grad zuziehen. Verantwortlich für die Sommerrückkehr ist das Hoch „Corina“, das warme Luft nach Mitteleuropa bringt.

Mehr zum Thema Analyse des Wetterdienstes Hitzewelle war noch heftiger als bekannt

Wer sich am Wochenende abkühlen will, kann bedenkenlos in eine der offiziellen 39 Berliner Badestellen springen. Alle Badegewässer sind nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Soziales zum Baden geeignet. (dpa)