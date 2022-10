Wetter in Berlin und Brandenburg Auf viel Sonnenschein folgen Wolken und Regen

Der Donnerstag wird in Berlin und Brandenburg sonnig und trocken. Im Süden Brandenburgs gibt es am Vormittag örtlich dichten Nebel, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Temperaturen liegen zwischen 12 Grad in der Uckermark, 14 Grad in Berlin und 16 Grad in der Niederlausitz. Zum Abend kommen von Westen dichtere Wolkenfelder.

In der Nacht zum Freitag ist es bedeckt und es gibt gelegentlich etwas Regen. Die Temperaturen fallen auf neun bis fünf Grad. Der Freitag wird wolkig mit gelegentlichen Regenschauern und Temperaturen von 14 bis 17 Grad. Am Abend wird der Regen stärker.

Die Nacht zum Samstag bleibt zunächst regnerisch, später lockert es auf. Bei Tiefsttemperaturen von zwölf bis zehn Grad bilden sich mancherorts Nebelfelder. Auch am Samstag muss vor allem am Mittag und Nachmittag mit Regenschauern und kurzen Gewittern bei 16 bis 19 Grad gerechnet werden. (dpa)

Zur Startseite