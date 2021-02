Neuschnee wird es nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) am Wochenende in Berlin und Brandenburg nicht geben - aber es bleibt frostig. Am Samstag zeigt sich der Himmel der Prognose zufolge von der Uckermark bis in die Niederlausitz teils wolkig, andernorts wird es länger sonnig. Die Meteorologen erwarten Höchsttemperaturen von minus 6 bis minus 1 Grad, nachts können die Temperaturen auf bis zu minus 16 Grad sinken.

Am Sonntag gibt es dann nach der Auflösung einzelner Nebel- und Hochnebelfelder viel Sonnenschein - so die Prognose. Die Temperaturen kommen weiter nicht über den Gefrierpunkt. Sie erreichen maximal minus 3 bis 0 Grad. In der Nacht zu Montag wird es bei Tiefsttemperaturen zwischen minus 12 und minus 20 Grad noch frostiger.

Auch wenn sich nach dem Wintereinbruch am vergangenen Wochenende auf vielen Berliner und Brandenburger Gewässern Eisflächen gebildet haben, warnen die Feuerwehren vor dem Betreten von Seen, Flüssen und Teichen.

Zahlreiche Nutzer teilten bei Twitter Fotos von zugefrorenen Seen oder dem vereisten Landwehrkanal, auf denen Leute unterwegs waren. "Wir können es nicht oft genug sagen und solche Bilder möchten wir gar nicht sehen: Das Betreten von Eisflächen ist lebensgefährlich", schrieb die Berliner Feuerwehr zu dem Thema am Freitag. "Auch Erwachsene sollten hier Vorbild sein."

Zugleich erinnerte sie daran, im Notfall immer mit Bedacht Hilfe zu leisten, um sich nicht auch selbst in Gefahr zu bringen - und zugleich die Notrufnummer 112 zu wählen.

„Wer am Wasser wohnt, sieht und hört das Eis“

Besorgt zeigten sich Leser des Tagesspiegel-Bezirksnewsletters aus Spandau, die Kinder auf der zugefrorenen Havel beobachteten. Sie schilderten aus eigener Anschauung, worin die Risiken liegen, wenn sich auf Gewässern eine Eisschicht gebildet hat, die Sonne scheint und die Temperaturen sich wieder der Null-Grad-Marke nähern. „Wer am Wasser wohnt, sieht und hört das Eis“, berichteten sie. „Wie es trotz Minusgraden in der Sonne bricht. Die Brüche sind mit Schnee bedeckt.“

Am Freitagnachmittag patrouillierte die Berliner Polizei am Lietzensee in Charlottenburg und rief mit sanftem Druck dazu auf, die Eisfläche zu verlassen. "Der See ist nicht behördlich freigegeben", hieß es in Lautsprecherdurchsagen. Schneller ging die Räumung nach diesem Hinweis vonstatten: "Im Falle eines Einsatzes von Polizei und Feuerwehr werden Ihnen die Kosten in Rechnung gestellt."

Auch am Wochenende wird die Berliner Polizei das Treiben auf dem Eis im Blick behalten. Schwerpunktkontrollen seien zwar nicht geplant, sagte eine Sprecherin, aber:. „Wegen der Infektionsschutzverordnung sind wir ohnehin bereits in den Berliner Parks unterwegs.“

Ins Eis eingebrochen: bloß nicht aufstehen, sondern robben

Ein Sprecher der Feuerwehr wies am Sonnabend auch darauf hin, dass das Betreten des Eises immer auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko passiert. "Es gibt keine Behörde in Berlin, die eine Eisfläche freigibt", sagte er dem Tagesspiegel." Es gibt niemanden, der die Dicke einer Eisfläche misst." Außerdem wolle natürlich niemand die Verantwortung dafür übernehmen, wenn etwas passiere.

"Bei grob fährlässigem Verhalten kann dem Betroffenen eine Rechnung für den Einsatz gestellt werden", sagte der Feuerwehr-Sprecher weiter. Allerdings konnte er nicht genau sagen, ab wann dieses grob fährlässige Verhalten vorliegt.

Wenn jemand eingebrochen ist, rät der Sprecher dringend, "möglichst das Gewicht zu verteilen und sich breit zumachen. Vor allem soll man nicht versuchen, sich abzustützen und aufzustehen, weil dann sofort wieder das Eis einbricht." Stattdessen soll man Richtung Ufer robben. Personen, die am Ufer Hilfe leisten, sollten einen Rettungsring werfen, aber nicht selber aufs Eis gehen. Das sei viel zu gefährlich.

35 Behandlungen im Unfallkrankenhaus wegen Schnee und Eis

Das Unfallkrankenhaus Berlin (UKB) in Marzahn-Hellersdorf bekam die Gefahren der kalten Witterung bereits zu spüren: in Form von Glätte- und Rodelunfällen. Seit Beginn der Schneefälle am vergangenen Wochenende seien 35 Unfälle in Verbindung mit Schnee und Eis verzeichnet worden, sagte ein Sprecher der Klinik der Deutschen Presse-Agentur. „Es ist ein leicht erhöhtes Aufkommen.“

Typisch seien unter anderem Handgelenks- und Unterarmbrüche nach Stürzen auf glattem Untergrund. Auch seien Kinder nach Rodelunfällen behandelt worden. Gesundheitsprobleme ausgelöst durch die niedrigen Temperaturen wie Erfrierungen seien aber bisher nicht beobachtet worden, schilderte der Sprecher. (mit dpa)