Das Wochenende in Berlin und Brandenburg bleibt heiß mit Höchstwerten bis zu 37 Grad. Am Samstag komme zunehmend feuchte Luft in der Region an, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Es könne demnach lokal zu kräftigen Schauern und heftigen Gewittern kommen.

Dort, wo es Gewitter gebe, müsse mit schweren Sturmböen der Windstärke 10 und Überschwemmungen durch starken Regen gerechnet werden. Gegen Abend nimmt das Gewitterrisiko ab. Die Nacht bleibt trocken bei Tiefstwerten zwischen 21 und 17 Grad.

Der Sonntag bringt eine ähnliche Wetterlage mit sich. Die Temperaturen erreichen bis zu 37 Grad bei zunächst viel Sonnenschein. Im Tagesverlauf bilden sich einzelne Quellwolken und örtlich können sich schwere Gewitter entwickeln.

Unterdessen ist das Badeverbot für den Tegeler See im Berliner Bezirk Reinickendorf aufgehoben worden. Da aber in Pflanzenansammlungen noch geringe Toxin-Konzentrationen nachgewiesen wurden, werde aber vorsorglich vom Baden abgeraten, teile das Landesamt für Gesundheit und Soziales am Freitag mit.

Das Verbot war aus Sorge vor Blaualgen vor knapp zwei Wochen verhängt worden. Nun seien Proben ausgewertet und das Gesundheitsrisiko bewertet worden, hieß es.

Das Landesamt riet, nicht in Bereichen mit Algenmatten ins Wasser zu gehen. Der Kontakt mit ans Ufer geschwemmten Algenansammlungen sollte vermieden werden. Auch Wasser sollte beim Baden nicht verschluckt werden. (dpa)