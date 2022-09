Wetter in der Hauptstadtregion Regen, Schauer und Gewitter ziehen über Berlin und Brandenburg

Es wird regnerisch und kühler in Berlin und Brandenburg. Wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam am Morgen mitteilte, kommt am Donnerstag ab dem Mittag von Süden vermehrt schauerartiger, teils gewittriger Regen auf. Dabei können über mehrere Stunden hinweg verbreitet Regenmengen zwischen 15 und 30 Liter je Quadratmeter niedergehen.

Gebietsweise sind auch unwetterartige Starkregenmengen zwischen 30 und 60 Liter möglich. Der Regen zieht in der Nacht nordwärts ab. Die Temperaturen erreichen Werte von 19 bis 23 Grad.

Am Freitag bleibt es vor allem tagsüber bei einzelnen Schauern oder Gewittern. Die Temperatur steigt auf 20 bis 24 Grad. Nach heiterem Start ziehen auch am Samstag bei etwa 22 Grad ab Mittag gelegentlich Schauer oder Gewitter auf. (dpa)

