Die Temperaturen waren mild am Montagmorgen, um neun Grad Celsius zeigt die Wetter-App in der Früh auf dem Handy für Berlin an. Doch ab dem Vormittag sind kleine Wind-Symbole eingezeichnet. Von 10 Uhr morgens bis 22 Uhr am Abend warnt der Deutsche Wetterdienst vor vereinzelten kräftigen Sturmböen, die Berlin treffen könnten. Auch vereinzelt starke Gewitter mit schweren Sturmböen (Windstärke 10) mit Geschwindigkeiten um 100 Stundenkilometer könne es in Berlin und Brandenburg geben. Eine Gefahr seien dann auch herabfallende Äste. Die Warnung bewahrheitete sich am Mittag.

Die Berliner S-Bahn meldete im laufe des Mittags mehrere umgestürzte Bäume nahe den Gleisen: Betroffen sind die S1 im Bereich Botanischer Garten und die S25 zwischen Heiligensee und Hennigsdorf unterbrochen, ebenfalls die S5 zwischen Strausberg und Strausberg Nord. Bei der S-Bahn geht man davon aus, dass es sich bei den umgestürzten Bäumen um Folgen der Sturmböen handelt. Die betroffenen Bereiche seien aus Sicherheitsgründen gesperrt worden. Auch die S7 ist zwischen Griebnitzsee und Wannsee unterbrochen: Hier ist eine S-Bahn auf einen umgestürzten Baum aufgefahren. Verletzt wurde laut Potsdamer Feuerwehr niemand.

Zwischen Ahrensfelde und Grunewald fahren die Züge der S7 im Zehn-Minuten-Takt, die S1 fährt alle zehn Minuten zwischen Frohnau und Wannsee. Die S25 fährt zwischen Teltow-Stadt und Heiligensee.

Einschränkungen gibt es wegen des Wetters auch bei der BVG: Die Buslinie 222 ist zwischen Tegel Ort und Falkenplatz eingestellt, auch bei S-Bahn und Bussen am Feuerbachplatz gibt es Einschränkungen.

Spitzenwert: 104 Stundenkilometer in Tegel

Verantwortlich dafür ist laut DWD ein Sturmtief, das von von der Nordsee in die Ostsee ziehe. Die Böen kämen aus südwestlicher, später aus südöstlicher Richtung mit Geschwindigkeiten zwischen 70 und 85 Stundenkilometern in Berlin. Dafür wurde eine amtliche Warnung der Stufe 2 ("markantes Wetter") herausgegeben.

Am Mittag zog das Sturmtief über Teile Brandenburgs und Berlins hinweg von Westen in Richtung Osten. Die Messstation am Flughafen Tegel meldete eine schwere Sturmböe mit einem Maximum von 104 Stundenkilometer, sagte eine DWD-Sprecherin. Im Rest der Stadt lagen die Windgeschwindigkeiten laut den Messungen bei 65 bis 85 km/h.

Die Warnung der Stufe 2 betrifft ganz Deutschland. Foto: DWD

Zwar habe die Kaltfront Berlin am Mittag größtenteils passiert, "trotz alledem können bis in die Nacht gelegentliche Sturmböen immer wieder auftreten", erklärt ein DWD-Experte. "Weitere Regenschauer sind nicht auszuschließen, gelegentlich auch kurze Gewitter. Das bringt die Rückseite der Kaltfront, an der Meeresluft einfließt, mit sich."

Die Sturmwarnung betrifft ganz Deutschland: Auf der Wetterkarte des DWD ist die gesamte Bundesrepublik ockerfarben unterlegt, mit einer Ausnahme: Beim Punkt Wernigerode warnt der Wetterdienst in dunkelrot vor Orkanböen: Die Warnung beziehe sich auf den Brocken, erklärt eine Sprecherin, betroffen seien hier lediglich Gebiete über 1000 Metern.

In der Region Berlin-Brandenburg ist es laut DWD-Vorhersage am Montagvormittag und im weiteren Tagesverlauf wechselnd bis stark bewölkt, schauerartiger Regen und kurze Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Es wird frühlingshaft mild bei 13 bis 17 Grad Celsius, in der Nacht Tiefstwerte um vier Grad. (Tsp)

- Weitere Wetterkarten finden Sie hier: www.windy.com und www.windfinder.com

- Aktuelle Informationen und Wetterwarnungen beim Deutschen Wetterdienst: www.dwd.de

Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter aus allen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de