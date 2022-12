Wetterdienst gibt Unwetterwarnung heraus Regen und Glatteis in Berlin und Brandenburg – Autofahrer sollen vorsichtig sein

Ein regenreicher Montag mit Glatteis erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg. Für den Südwesten Brandenburgs hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) amtliche Unwetterwarnungen wegen gefrierenden Regens und Glatteis herausgegeben.

Demnach trete am Montagvormittag zwischen Prignitz, Havelland und Fläming gefrierender Regen auf, der sich zum Mittag hin weiter nach Berlin und andere Teile Brandenburgs ausbreitet. Die Temperaturen liegen zwischen 1 und 4 Grad.

Autofahrer sollen laut DWD vorsichtig fahren, möglichst volltanken und Decken sowie warme Getränke mitnehmen. Gegen Nachmittag soll die Glatteisgefahr dann wieder abnehmen.

In der Nacht bleibt es weitgehend bewölkt und es regnet gebietsweise. Die Temperaturen bleiben jedoch wie am Tag zwischen 1 und 4 Grad, nur in der Niederlausitz kann es in die Minusgrade rutschen. (dpa)

