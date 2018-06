In Berlin ist der Blick aus dem Fenster heute trügerisch, denn am frühen Nachmittag, gegen 13 Uhr, werden starke Böen und Regenschauer erwartet. Im Nord-Osten ist am Mittag schon eine Wolkenwand über dem Teufelsberg zu erkennen. Dunkle Schatten unter den Wolken bedeuten eine Kaltfront, die viel Regen und starken Wind nach Berlin bringen wird.

Friedrich Föst von der Wettermanufaktur Berlin warnt vor dem überraschenden Wetterwechsel: "Durch die aktuell sehr warme Luft in Berlin kann es zu starken Böen mit 70 bis 85 Kilometern pro Stunde kommen." Im Stadtgebiet kann sich das Ganze sogar noch zuspitzen: Windgeschwindigkeiten bis zu 100 Stundenkilometern können heute vorkommen.

Wie wird das Wetter zur Fête de la Musique?

Mit dem schlechten Wetter ist es damit aber nicht vorbei. Nach den ersten Schauern klärt sich der Himmel gegen 14.30 Uhr zunächst auf und das Wetter wird kurzzeitig freundlicher. Die Kaltfront bringt gegen 16 Uhr aber "Schauerstaffeln und Winde mit einer Windstärke auf der Beaufortskala zwischen 8 und 9" mit sich. Das entspricht 60 bis 90 Stundenkilometern. Wer also heute zur Fête de la Musique auf den Straßen unterwegs ist, sollte an Regenschirm und Jacke denken.

Friedrich Föst betont, das sei das "Worst-Case-Szenario", vor einem Unwetter muss sich heute niemand fürchten. Autobesitzer sollten trotzdem darüber nachdenken, ihre Wagen nicht direkt unter Bäumen zu parken, da Äste abbrechen können.

Und wann kommt der Sommer zurück? In den kommenden Tagen bleibt das Wetter erstmal kühl und wechselhaft. "Es wird sich herbstlich anfühlen", beschreibt Friedrich Föst. Aber es gibt Hoffnung: Im Laufe der nächsten Woche sollen die Temperaturen unter Hochdruckeinfluss wieder steigen.