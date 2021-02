Tagsüber etwas wärmer, aber nachts bitterkalt: Das sind die Aussichten für das Winterwetter in Berlin und Brandenburg in den nächsten Tagen. Am Wochenende können die Temperaturen demnach auf bis zu null Grad steigen. Nachts werden hingegen Tiefstwerte zwischen minus 8 und minus 16 Grad erwartet, örtlich sogar bis zu minus 20 Grad.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, komme es am Donnerstag bei Temperaturen von minus sieben bis minus zwei Grad zunächst jedoch vor allem im Westen Brandenburgs und in Berlin zu Schneeschauern und Glätte. Am Freitag bleibe es vielerorts trocken. Die Temperaturen liegen bei minus fünf bis minus zwei Grad.

Am Samstag strahle die Sonne den Meteorologen zufolge bei Höchsttemperaturen von bis zu minus einem Grad hinter den Wolken hervor. Einzig im Südosten Brandenburgs ziehen vermehrt Wolken am Himmel auf. In der Nacht zu Sonntag bilden sich bei Tiefsttemperaturen von minus 20 Grad Nebelfelder, die sich dann jedoch tagsüber wieder auflösen. Bei Höchsttemperaturen von null Grad werde es auch am Sonntag sonnig und trocken, hieß es.

Auch am Donnerstag hat die Berliner S-Bahn mit den Auswirkungen von Schnee und Eis auf den Betrieb zu kämpfen. Die Verstärkerzüge auf der Linie S1 zwischen Zehlendorf und Potsdamer Platz sowie auf der Linie S5 zwischen Mahlsdorf und Lichtenberg fallen aus, wie die S-Bahn am Morgen mitteilte. Die Ringbahn-Linien S41 und S42 verkehren lediglich im Zehn-Minuten-Takt.

Die S46 ist nur zwischen Königs Wusterhausen und Tempelhof unterwegs. Die Linie S85 fährt generell nicht, die S8 von Birkenwerder lediglich zwischen Birkenwerder und Ostkreuz. Im übrigen lief der S-Bahn-Verkehr am Morgen jedoch stabil. (Tsp, dpa)