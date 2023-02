Wichtig für Berlins Wassersportszene Havel Ecke Spree ist jetzt eine Großbaustelle - für Jahre

Neulich stand’s schon im Tagesspiegel-Newsletter, jetzt wurde die Dampframme eingesetzt: Am 1. Februar haben die Bauarbeiten für das 60-Mio-Projekt an der Berliner Havel begonnen. Bis 2029 wird das Havelufer in vier Etappen von der Schleuse bis zum Pichelsdorfer Gmünd erneuert und der Fluss um 20 bis 30 Zentimeter abgeschabt – als allerletztes „Verkehrsprojekt Deutsche Einheit“.

Los ging’s an der Spree Ecke Havel, wo zehn Meter lange Stahlspundbohlen in den Boden gepresst werden. Hier sehen Sie das Foto aus der Luft, dahinter die Zitadellenbrücke. Darüber hat jetzt der Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau in seiner aktuellen Ausgabe berichtet.

Blick aus der Luft: Es geht los! Hinten die Zitadellenbrücke. © Wasserstraßen Neubauamt

Ende 2024 soll diese Ecke fertig sein – mit neuer Liegestelle in der Spree und abgebaggertem „Spandauer Horn“, so Rolf Dietrich, Chef des Wasserstraßen-Neubauamtes, kurz WNA. „So wird eine direkte Einfahrt von bis zu 110 m langen Wasserfahrzeugen aus der Spree in die Schleuse Spandau und zur Havel-Oder-Wasserstraße möglich gemacht.“

So soll das neue Ufer aussehen mit dem Spreeradweg. © Wasserstraßen Neubauamt

Platz für neuen Spreeradweg. „Mit dem Bau der Wartestelle“, schreiben die Wasserstraßen-Planer, „entstehen zudem neue Landflächen, die auch für den Neubau des Spreeradweges durch das Land Berlin bereitgestellt werden können.“ Hier die Pläne, die Ihnen 2021 der Spandau-Newsletter vorgestellt hat, mit Skizzen und Fotos.

Blick vom Havelrad- und Wanderweg auf das Spandauer Horn. © André Görke

Blick aus dem Boot: links die Havel, rechts die Spree. © André Görke

Noch vor 100 Jahren ragte das „Spandauer Horn“ weit in die Flussmündung: Gucken Sie mal hier beim Tagesspiegel auf die Aufnahmen von 1928. Aus dem Horn wurde also längst ein „Spandauer Hörnchen“.

Vor 100 Jahren: Das Spandauer Horn ragt in die Havel. © Tsp

Heute: Das Spandauer Horn ist nur noch ein Hörnchen - und kommt jetzt ganz weg. © Tsp.

Die Bauarbeiten sind aber noch viel größer: Es entsteht auch für viel Geld der neue Südhafen - Berlins wichtigster Wirtschaftshafen neben dem Westhafen.

Neuer Südhafen, neue Brücke

Die Behala baut dort neue Terminals, geplant wird auch ein neuer Eisenbahnanschluss an den Fluss und der Neubau der Schulenburgbrücke. Auch da haben die Planungen begonnen. Investiert werden dort etwa 80 Millionen Euro. Hier die ganze Geschichte im Tagesspiegel aus dem Januar 2023.

Neuer Feuerwehr-Anleger, neues Restaurantschiff

Neu gebaut werden soll auch Berlins Anlegestelle für das große Feuerwehrboot, das in der Wilhelmstadt vor Anker liegt.

Wenn die Bauarbeiten in der Altstadt fertig sind, soll am neuen Ufer auch das neue Restaurantschiff festmachen, über das seit einer Ewigkeit geredet wird.

