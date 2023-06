Wie früher der Milchmann Neuer Lieferdienst Picnic kommt immer zur selben Zeit

Noch ist sie leer, die große Halle in Marienfelde. Bauarbeiter verlegen Kabel und erledigen letzte Arbeiten. Doch in wenigen Tagen soll es losgehen: Von diesem Hub aus will der Online-Supermarkt Picnic den Süden Berlins und einige Orte in Brandenburg beliefern. „Wir müssen noch alles vorbereiten“, sagt Stefi Crukovic. Die 25-Jährige wird den Standort leiten. In Paderborn und Wuppertal hat sie das bereits getan, doch die Hubs dort sind kleiner.