Wie lief’s in Berlin-Spandau, Herr Wahlleiter? Eine Bundestagswahl wie aufm Dorf

Spandau hatte die Wahl, die Bundestagsteilwiederholungswahl. Und aus lokaler Sicht waren die Ergebnisse am Sonntag hochinteressant, allerdings auch ziemlich mini: In Kladow durften 1200 Menschen wählen, in Siemensstadt 2200 Menschen – wie aufm Dorf. Sonst sind es 160.000 Wahlberechtigte in Berlin-Spandau.