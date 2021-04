Wie kann ich lieben Freunden erklären, ihre guten Wünsche zu meinem 90. Geburtstag nicht telefonisch zu übermitteln? An meinem 89. Geburtstag war es anstrengend, 27 Anrufe entgegenzunehmen. Bitte schriftlich! Ist das zu anspruchsvoll?

Marga, beglückwünscht

Es ist oft seltsam, wie Konventionen den gesunden Menschenverstand überdecken. Dass ein Geburtstag für den Jubilar trubelig und manchmal stressig ist, müsste eigentlich jedem klar sein. Wenn gerade keine Pandemie herrscht, bewirtet man vielleicht Gäste, oder feiert im Restaurant und verpasst die Anrufe auf dem Festnetz oder kämpft mit dem Smartphone, anstatt die Party zu genießen. Höflich wäre es, den Anlass auf anderem Weg zu würdigen und einen späteren Anruf anzukündigen. Vorfreude kann auch ein Geschenk sein. Und ist der große Tag vorbei, kann es für das Geburtstagskind gerade besonders schön sein, die Erlebnisse zu teilen. Einfach ist es, per WhatsApp, Mail oder Kurznachricht einen Glückwunsch zu schicken.

Verbeugung vor dem hohen Alter

Bei einer 90-Jährigen würde ich zu einer Karte mit handschriftlichen guten Wünschen raten. Das kommt auch bei jüngeren Menschen oft erstaunlich gut an. Bei Menschen in Ihrem Alter steckt in einer solchen Gabe, die nur ein bisschen Porto kostet, gleich eine kleine Verbeugung vor den vielen Jahren, in denen Sie Ihr Leben ohne Computer gemeistert haben. Die Karte kann man zudem immer wieder zur Hand nehmen.

Man kann auch im Vorfeld anrufen und einen Besuch rund um den großen Tag vereinbaren. Dann verteilt sich die Freude und artet nicht in Stress aus. Wer mitdenkt und Rücksicht nimmt, macht vielleicht ein wertvolleres Geschenk, als jemand der 50 Euro für Blumen ausgibt.

Bitte andere Tage wählen

Sie sind nicht zu anspruchsvoll, wenn Sie sich einen entspannten Geburtstag wünschen. Ich würde jede Gelegenheit wahrnehmen, potenziellen Gratulanten zu sagen, dass gute Wünsche, auch in Gedanken, immer willkommen sind, Telefonate aber möglichst an anderen Tagen stattfinden sollten.