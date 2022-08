Bei einem Brand im Spandauer Ortsteil Staaken ist am Mittwochabend ein Mensch verletzt worden. Wie die Feuerwehr am Donnerstagmorgen mitteilte, war das Feuer in mehreren Kellerverschlägen eines achtstöckigen Wohnhauses an der Maulbeerallee ausgebrochen.

Alarmierte Einsatzkräfte löschten den Brand und kontrollierten wegen der starken Verrauchung 34 Wohnungen. Eine Person wurde vor Ort von Rettungskräften ambulant versorgt.

Wie es zu dem Brand kam, ist nach Angaben der Feuerwehr noch unklar. Ein Brandkommissariat der Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Zu Geschlecht und Alter der verletzten Person konnte die Feuerwehr am Morgen nichts sagen.

Die Berliner Feuerwehr war den Angaben zufolge mit 92 Einsatzkräften für zwei Stunden vor Ort. Zur selben Zeit war außerdem ein Brand in einem Hochhaus in Berlin-Gesundbrunnen ausgebrochen, mit dem die Feuerwehr beschäftigt war.

Seit April 2021 kommt es in Staaken immer wieder zu Brandstiftungen, häufig sind Keller in der Großsiedlung Obstallee betroffen. In mehr als 80 Fällen wird laut Polizei geprüft, ob sie auf das Konto derselben Leute gehen.

Im Visier der Ermittler steht unter anderem eine Jugendbande – doch alle Anstrengungen, sie zu überführen, waren bisher erfolglos.

Auch sollen Jugendliche aus anderen Stadtteilen mit "Bock auf Action" nach Staaken reisen, berichtete Spandaus Jugendstadtrat Oliver Gellert (Grüne) im Spandau-Newsletter des Tagesspiegels. Polizeikreise berichten, dass ein Straßenzug ganz besonders auffällig sei. (dpa, Tsp)