Am Hauptstadtflughafen BER ist es am Freitag wieder zu Problemen gekommen. Der Flugbetrieb ist seit dem Mittag verzögert, Passagiere warten in großer Zahl vor den Sicherheitsschleusen.

"Aktuell kommt es zu Verzögerungen im Flugbetrieb", twitterte die Flughafengesellschaft um 13.24 Uhr. "Nach der Auslösung eines Brandmelders in einer öffentlichen Toilette muss der Sicherheitsbereich geräumt werden."

Deshalb müssten nun auch bereits kontrollierte Passagiere erneut die Sicherheitskontrolle durchlaufen.

Nach Darstellung der Bundespolizei verlief die Räumung nicht ganz nach Plan. "Weil es bei der Räumung der Passagiere zu einer Vermischung von ankommenden und abfliegenden Passagieren kam, mussten alle Passagiere den Sicherheitsbereich verlassen", schrieb sie um 14.07 Uhr bei Twitter. "Zurzeit suchen wir den Sicherheitsbereichs nach gefährlichen Gegenständen ab."

Wenig später teilte die Bundespolizei jedoch mit, dass sie davon ausgeht, dass die Sicherheitskontrollen um 14.45 Uhr wieder beginnen können. Die Flughafengesellschaft teilte mit, dass die Flüge warten. (Tsp)