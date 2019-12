In der Nacht zu Dienstag wurden an die Fassade eines Burgerladens, eines Spätis und offenbar auch einer Shisha-Bar in der Wildenbruchstraße Hakenkreuze mit roter Farbe gesprüht. Auch in einem Hauseingang wurden ein Hakenkreuz und SS-Runen gesprüht. Außerdem sollen bei drei vor den Geschäften geparkten Autos die Reifen zerstochen worden seien, heißt es in einem Facebook-Post der benachbarten linken Kollektivkneipe "k-fetisch". Auf das "k-fetisch" selbst wurde 2016 ein Brandanschlag verübt.

[Immer wissen, was in Neukölln los ist. In unserem Bezirks-Newsletter berichten wir jeden Mittwoch über Politik, Kiezleben, Nachbarschaft. Den Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Laut Angaben des Linken-Politikers Ferat Kocak, der Anfang 2018 Opfer eines Brandanschlages wurde, galten die Angriffe seiner Familie. Auf Facebook schrieb Kocak, dass es sich bei den beschmierten Gebäuden um die Pizzeria seiner Tante und seiner Cousains sowie deren Wohnhaus handele.

Die rote Sprühfarbe ähnelt jener, mit der im Frühjahr rechtsextremistische Morddrohungen an die Wohnhäuser von Engagierten, darunter auch einem Mitarbeiter der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin (MBR), gesprüht wurden.

Seit Seit Mai 2016 verzeichnete die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus mindestens 55 Angriffe auf Bürger in Neukölln. Darunter sind Morddrohungen, Graffiti-Schmierereien, Sachbeschädigungen und allein 14 Brandanschläge auf Autos.