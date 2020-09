Beim Zusammenstoß zweier Autos auf dem Kurfürstendamm in Berlin sind eine Frau und ein Kind schwer verletzt worden. Es handele sich um die Insassen eines Kleinwagens, der sich am Montagabend überschlagen habe, teilte die Polizei mit.

Medienberichten zufolge sind die Verletzten Mutter und Tochter; demnach gab es auf dem Kudamm ein Rennen mehrerer Autos. Die Polizei kündigte für Dienstag weitere Informationen an.

Zwei Zeugen des Unfalls erlitten laut Polizei leichte Verletzungen. Die Menschen aus dem zweiten Fahrzeug blieben unverletzt.

Wie viele Menschen und Autos insgesamt beteiligt waren, war noch unklar; ebenso die Ursache für den Unfall am Kurfürstendamm Ecke Cicerostraße in Charlottenburg-Wilmersdorf. Der Unfallort befindet sich unweit der Schaubühne am Lehniner Platz, wie auch Bilder zeigen.

Wie die Feuerwehr am Montagabend mitteilte, seien die Rettungskräfte um 21.25 Uhr alarmiert worden und rückten mit 36 Einsatzkräften an. Man habe den Wagen gedreht und die beiden schwer verletzten Insassen geborgen. Sie seien in eine Klinik gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Bei dem Unfall wurden auch zwei zufällig anwesende Passanten verletzt - allerdings nur leicht. Zudem wurden weitere Autos beschädigt.

„Bild“ und „B.Z.“ (online) berichteten, es habe sich nach Angaben eines Uber-Fahrers um ein illegales Rennen mit drei beteiligten Wagen gehandelt. Die Fahrer der anderen zwei Autos seien mit ihren Wagen geflüchtet.

Nach Medienberichten waren die Trümmerteile der Autos 100 Meter weit durch die Luft geflogen, zwei Passanten seien getroffen und verletzt worden. Der mutmaßliche Unfallverursacher und zwei weitere Insassen aus seinem Auto seien zu Fuß geflüchtet.

Auf dem Kurfürstendamm hat es wiederholt illegale Rennen gegeben. Im Februar 2016 kam es dabei zu einem Zusammenstoß mit einem Jeep, für den die Ampel auf Grün stand. Der Wagen wurde 70 Meter weit geschleudert. Der 69 Jahre alte Fahrer starb noch in seinem Auto. Einer der drei Raser wurde wegen Mordes verurteilt. (dpa/Tsp)