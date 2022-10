Wieder Straßenblockaden in Berlin Klimaschutz-Aktivisten versperren Ausfahrten der A100 an mehreren Stellen

Klimaschützer:innen der Gruppe „Letzte Generation“ haben am Dienstag mehrere Ausfahrten der Berliner Stadtautobahn A100 blockiert. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) meldete am Morgen größere Staus.

Die Blockaden betreffen die Ausfahrt A100 Halenseestraße/Messedamm in beiden Richtungen. Außerdem den Abzweig A100 Spandauer Damm auf beiden Seiten sowie die Abfahrt A100 Hohenzollerndamm, ebenfalls in beiden Fahrtrichtungen. Blockiert wird zudem der Abzweig A100-Süd Steglitz/Schildhornstraße.

Die Gruppe fordert laut einer Mitteilung die Wiedereinführung des 9-Euro-Tickets sowie ein Tempolimit von 100 Kilometern pro Stunde auf deutschen Autobahnen.

Bereits am Montag hatten Aktivist:innen der Gruppe verschiedene Autobahnausfahrten in Berlin blockiert. Nach eigenen Angaben sollen sie zudem sowohl im Bundestag als auch im Bundesverkehrsministerium den Feueralarm ausgelöst haben.

