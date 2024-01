Windräder im Berliner Landschaftschutzgebiet? „So wird die Umwelt zerstört“

Stürmischer Wochenbeginn: Die Idee aus der Berliner Innenstadt, bis zu 230 Meter hohe Windräder auf die Gatower Rieselfelder oder in den Spandauer Forst zwischen Eiskeller, Havelufer und Johannesstift zu stellen, kommt gar nicht gut an in Berlin-Spandau (256.000 Einwohner). Die Energiestudie aus dem Haus von Franziska Giffey, SPD, war letzte Woche Thema im Spandau-Newsletter des Tagesspiegels und verursachte nicht nur auf den Rieselfeldern Wirbel.