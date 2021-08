Am heutigen Dienstagmorgen wird das Räumungsurteil gegen die Kiezbuchhandlung „Kisch & Co.“ in der Oranienstraße 25 vollstreckt. Der Gerichtsvollzieher hat sich zur Schlüsselübergabe für 8.15 Uhr angekündigt.

Die Polizei hat die Straße von der Adalbertstraße bis zum Heinrichplatz abgesperrt. Die Unterstützer:innen, am Dienstagmorgen etwa 60 Personen, dürfen hinter der Nr. 23a protestieren. Am Morgen begann eine Kundgebung.

„Wir gehen gegen unseren Willen hier raus“, sagt Mitinhaber Thorsten Willenbrock, der die Ladenschlüssel übergeben wird, dem Tagesspiegel. Es sei eigentlich Ziel gewesen, langfristig in der Oranienstraße 25 zu bleiben. Die Ladenfläche der Oranienstraße 32 seien nur halb so groß, das Programm müsse überarbeitet werden.

Am Sonnabend wurde bekannt, dass die Buchhandlung in neuen Räumlichkeiten weitermachen kann. Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen bot eine alternative Bleibe nur wenige Häuser weiter, in der Oranienstraße 32.

Nach Verhandlungen konnte am Freitag, 20. August, ein Mietvertrag mit elfjähriger Laufzeit und „annehmbaren“ Bedingungen geschlossen werden. Die Traditionsbuchhandlung bleibt somit erhalten und die Arbeitsplätze der Mitarbeiter:innen gesichert.

Trotzdem wollen Unterstützer:innen wie geplant protestieren und auf das berlinweite Problem der Verdrängung von Kleingewerbe aufmerksam machen. Das Bündnis „Volle Breitseite für unsere Buchhandlung Kisch & Co.“ hat für 7 Uhr eine Kundgebung gegen die Zwangsräumung angemeldet.

„Mit der Kundgebung wollen wir noch einmal ein Zeichen setzen. Für Kisch & Co., gegen Zwangsräumungen und vor allem für alle verbliebenen Mieter:innen in der Oranienstraße 25. Denn für sie geht der Kampf jetzt noch weiter!“, sagt Carola Rönneburg vom Bündnis. Mit den verbliebenen Mieter:innen im Haus sind unter anderem die neue Gesellschaft für bildende Kunst Berlin (nGbK) und das Museum der Dinge gemeint, die keinen langfristigen Mietvertrag haben.

Bereits Ende April wurde der Klage des Eigentümers – der Fonds „Victoria Immo Properties V S.a.r.l.“ mit Luxemburger Adresse – vom Landgericht Berlin stattgegeben. Die Zivilkammer begründete ihre Entscheidung damit, dass der Buchladen seit Juni 2020 ohne Mietvertrag sei.