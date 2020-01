In Berlin ist die Grüne Woche gestartet – und die Bauern demonstrieren. An diesem Sonnabend sind (nach der großen Treckerdemo am Freitag) schon wieder Bauern unterwegs. Gemeinsam mit Tier- und Umweltschützern fordern sie strengere Vorschriften für die Landwirtschaft und weniger Massentierhaltung. Das steht eher im Gegensatz zu den Protestierenden vom Freitag, die mit rund 500 Traktoren in der Stadt unterwegs waren. Sie protestierten nämlich gegen die aus ihrer Sicht zu strengen Vorgaben der Politik für Klimaschutz und Tierwohl.

