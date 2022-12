„Wir hoffen auf ein Weihnachtswunder“ Berliner Kita kündigt Krippenplätze wegen Personalmangels

Die Nachricht erwischte zwei Dutzend Eltern in Berlin-Friedenau kalt. Sie erhielten Ende vergangener Woche das Kündigungsschreiben für die Betreuung ihrer unter dreijährigen Kinder in der Kita der Philippus-Nathanael-Gemeinde. Die zwei Krippengruppen der Kita in der Stierstraße mit insgesamt 24 Betreuungsplätzen für unter Dreijährige werden zum Jahresende geschlossen. Für die Eltern ein Schock, denn überall in der Stadt sind Kitaplätze Mangelware. Der Hauptgrund dafür: In großem Umfang fehlen Erzieherinnen und Erzieher. Die Chance, schnell für die Kinder neue Betreuungsmöglichkeiten zu finden, scheint gering.

Auch in diesem Fall kann die Kita kann nach Kündigungen von Erzieherinnen den vorgeschriebenen Betreuungsschlüssel nicht einhalten. Die Kitaaufsicht des Senats habe deshalb die Schließung der Krippengruppen angeordnet, nachdem die Gemeinde die Personalprobleme geschildert habe, sagt Pfarrer Thomas Lübke. Der Kindergartenbereich für die drei- bis sechsjährigen Kinder sei von der Schließung nicht betroffen.

Situation spitzte sich durch Kündigungen zu

Die Kita ist in Trägerschaft der Gemeinde, die außerdem noch eine Einrichtung am Grazer Platz unterhält. „Wir hoffen auf ein Weihnachtswunder“, dass sich noch Erzieherinnen und Erzieher finden, sodass die Gruppen doch aufrecht erhalten bleiben könnten, sagt Lübke. Aber da das bisher nicht absehbar sei, habe man die Gruppen schließen müssen. Laut Lübke können drei der insgesamt 23 betroffenen Kinder in der anderen Einrichtung der Gemeinde unterkommen.

Die Personalsituation an der Kita spitzte sich schon in den vergangenen Monaten durch Kündigungen immer weiter zu; Ursache dafür sind anscheinend auch Schwierigkeiten mit einzelnen Beschäftigten. Als jetzt noch eine Mitarbeiterin ankündigte, die Kita zum Jahresende zu verlassen, sei klar geworden, dass der Kitabetrieb nicht mehr gehe, sagt Lübke. Im Januar hätten nur noch zwei Erzieherinnen für den Krippenbereich zur Verfügung gestanden.

Neues Personal sei nicht zu finden. Die Gemeinde gebe im Monat 600 Euro für Stellenanzeigen aus. Und da Stellen nicht besetzt werden könnten, wird viel mit Leasingkräften gearbeitet, die das Stammpersonal unterstützen. Die Kosten dafür liegen nach Angaben des Pfarrers bei rund 25.000 Euro monatlich.

Eltern sehen Versäumnisse bei der Gemeinde

Eltern der Krippenkinder sehen aber auch Versäumnisse bei der Gemeinde als Träger der Kita. Sie vermissen auch ein Frühwarnsystem, damit Eltern nicht von plötzlichen Kündigungen überrascht werden. Ein Vater sagt, es sei fraglich, ob der Träger seiner Verantwortung gegenüber Kindern und Eltern wirklich gerecht geworden sei. Angesichts der sich seit langem abzeichnenden Personalprobleme habe er doch ziemlich fahrlässig gehandelt.

Mangel an Kitaplätzen Der Kitaplatzmangel ist ein bundesweites Problem. Insgesamt fehlen laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung in der Bundesrepublik rund 340.000 Betreuungsplätze. Dabei ist das Land gespalten: Während im Osten der Bedarf annähernd gedeckt ist, herrscht im Westen der Bundesrepublik ein eklatanter Mangel. Den Daten zufolge fehlen im Osten gut 21.000 und im Westen gut 362.000 Plätze. Um den Bedarf zu decken, müssten 98.600 Personen eingestellt werden, was Personalkosten in Höhe von 4,3 Milliarden Euro pro Jahr verursachen würde. Betriebs- und Baukosten kämen hinzu.

Inzwischen ist der evangelische Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg eingeschaltet und will sich bei der Suche nach einer Lösung für Eltern und Kinder beteiligen. Im Bezirk gibt es 19 kirchliche Kitas, gut die Hälfte gehören zu einem Dachverband.

Auch das Jugendamt ist inzwischen mit dem Fall befasst. Mitte der kommenden Woche lädt das Amt zu einem Gespräch aller Beteiligten, der Gemeinde, der Kitaleitung und der Eltern ein. „Das Amt hat selbstverständlich ein großes Interesse daran, dass die betroffenen 24 Kinder nicht zum Jahresende in andere Einrichtungen vermittelt werden müssen“, sagt Jugendstadtrat Oliver Schworck (SPD).

Dass ganze Kitagruppen so kurzfristig geschlossen werden, ist im Bezirk eher selten. Vor knapp vier Jahren gab es allerdings einen Fall, dass eine Tempelhofer Kita die Verträge für mehr als 100 Kinder gekündigt hatte. Auch hier kam es für die Eltern Ende Januar 2019 vollkommen überraschend, dass sie ab März ohne einen Betreuungsplatz für ihre Kinder dastanden.

