Klare Worte von Mats Hummels

"Wir haben wie gegen Saudi-Arabien gespielt. Nur gegen einen besseren Gegner. Wir hatten Dinge angesprochen: leichte Ballverluste und Absicherung. Das haben wir wieder nicht umgesetzt. Mexiko hat verdient gewonnen, weil wir es ihnen zu leicht gemacht haben." Innenverteidiger Mats Hummels findet im ZDF-Interview deutliche Worte. Seine Kritik richtet sich inbesondere auch ans Mittelfeld. Er vermisst die Unterstützung in der Defensivarbeit. " Was ich oft anspreche intern fruchtet noch nicht so gut. Oft sind nur Jerome und ich hinten", sagt Hummels. "J etzt müssen wir zwei Spiele gewinnen, sonst war es das mit der WM. Ich verstehe nicht, warum wir heute so gespielt haben, obwohl wir gegen Saudi-Arabien einen Schuss vor den Bug bekommen haben."