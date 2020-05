Am vergangenen Montag ging Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) in die Offensive: „Testen, testen, testen“ laute das Motto für die Corona-Eindämmung in den kommenden Wochen, erklärte Kalayci im Gesundheitsausschuss. Sie kündigte an, künftig sollten alle Menschen mit Covid-19-Symptomen getestet werden; ebenso alle Kontaktpersonen von bestätigten Fällen, auch wenn sie keine Krankheitsanzeichen aufwiesen. Von einer "sehr deutlichen Erweiterung" sprach die Senatorin und versuchte damit offenbar Druck aus dem Kessel zu nehmen, der sich zuletzt, vor allem beim Koalitionspartner Grüne, aufgestaut hatte.

Der Schuss ging nach hinten los. Weil Kalayci wesentliche Details schuldig blieb und auch nach der tags darauf anberaumten Senatssitzung keine Teststrategie präsentiert wurde, wird die Kritik an der Senatorin nun auch persönlich geäußert.

Catherina Pieroth, gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, moniert, dass Kalayci ein Konzept zwar seit Wochen ankündige, aber nicht liefere. Mit Blick auf die Lockerungen in vielen Lebensbereichen und die nahende Rückkehr vieler Kinder und Schulen und Kitas sagte Pieroth dem Tagesspiegel: „Wir reden über Bereiche, die sich schon bald zu Infektionsherden entwickeln können. Dass noch immer Konzepte für systematische Tests fehlen, entsetzt mich.“

Während auch Wolfgang Albers, gesundheitspolitischer Sprecher der Linksfraktion und Vorsitzender des Gesundheitsausschusses im Abgeordnetenhaus, Verständnis für die Kritik der Grünen zeigt, versucht Moritz Quiske, Sprecher der Gesundheitsverwaltung, zu beschwichtigen. Ein Konzept werde „gerade erarbeitet“ und „in nächster Zeit und so schnell wie möglich“ vorliegen, erklärte er.

Auf einen konkreten Zeitpunkt wollte sich Quiske nicht festlegen. Juristische Probleme stünden dem entgegen, sagte der Sprecher noch. Tagesspiegel-Informationen zufolge wurde Kalayci erstmals vor zwei Wochen im Senat mit der Erarbeitung eines Konzepts beauftragt.

Verärgerung im Senat über Kalaycis Verwaltung ist groß

Den Druck erhöhen dürfte ein Interview des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) im „Inforadio“ am Donnerstagmorgen. Nach dem mehrfach angekündigten Konzept systematischer Tests in Pflegeheimen sowie Kitas und Schulen gefragt, musste Müller passen. Kalayci und der Gesundheitsverwaltung wiederum war zuletzt mehrfach vorgeworfen worden, zu langsam zu arbeiten. Hinter den Kulissen ist die Verärgerung über den dadurch für den gesamten Senat entstehenden Schaden groß.

Klar ist: Von einer systematischen Strategie – insbesondere für Pflegeheime sowie Kitas und Schulen – war die am Dienstag vorgelegte Besprechungsunterlage Kalaycis weit entfernt. Dem Papier zufolge hätten zunächst nur Menschen getestet werden sollen, die neu in Pflege-, Behinderteneinrichtungen oder vergleichbare Einrichtungen aufgenommen werden. Über den Umgang mit den dort bereits lebenden Menschen wurde keine Aussage getroffen.

Beschäftigte in den Einrichtungen, in Krankenhäusern oder auch bei Rettungskräften sollten nicht systematisch getestet werden, solange sie keine Symptome zeigten. Beschäftigte mit Kontakt zu Covid-19-Patienten wiederum sollten sich „nach einmaliger Anleitung“ selber testen – ein Einfallstor für falsche Tests und verfälschte Ergebnisse.

Für die Kitas wurde mit Tests für 12.000 Mitarbeiter kalkuliert – einem Drittel aller Beschäftigten. Der Bereich Schule, ab der kommenden Woche kehren zahlreiche Lehrer und Schüler zurück in die Klassenräume, fehlt in der Strategie völlig.