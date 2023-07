Wo ist Maria Fernanda Sanchez Castaneda? Berliner Polizei sucht mit Bild nach vermisster Frau aus Treptow-Köpenick

Die Berliner Polizei sucht mit einem Bild nach Maria Fernanda Sanchez Castaneda. Die 24-Jährige aus Treptow-Köpenick wird seit dem vergangenen Samstag, 22. Juli, vermisst, wie die Behörde am Dienstag mitteilte.

Sie habe ihre Wohnung im Büchnerweg verlassen und sei nicht mehr zurückgekehrt, so die Behörde. „Es gibt Hinweise darauf, dass sich die 24-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befindet“, so die Polizei.

Sanchez Castaneda ist 150 bis 155 Zentimeter groß, schlank und hat langes, dunkles Haar.

Das Landeskriminalamt bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten. Diese nimmt die Vermisstenstelle in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-912444 oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de entgegen. Auch andere Polizeidienststellen können kontaktiert werden.