Wo ist Maria Fernanda Sanchez Castañeda? Wie Berlins lateinamerikanische Community nach einer vermissten Studentin sucht

Mit Regenjacken, Quesadillas und über 300 Flyern ausgestattet treffen sich am Freitagmorgen Freiwillige im Berliner Ortsteil Adlershof, um nach Maria Fernanda Sanchez Castañeda zu suchen. Sie sitzen auf einer Treppe vor dem Wohnheim, umarmen Neuankömmlinge. Die meisten von ihnen sprechen Spanisch, stammen aus Mexiko oder Kolumbien. Sie wollen die 24-jährige Studentin, die seit Samstagabend vermisst wird, finden. Bisher fehlt jede Spur von ihr, die Polizei ermittelt in alle Richtungen.

Seit Tagen suchen über hundert Freiwillige nach Sanchez – in Parks, unter Brücken und sogar in Gebüschen. Systematisch laufen sie die Umgebung rund um das Wohnheim in Treptow-Köpenick ab, in dem die Mexikanerin zuletzt gesehen wurde. Heute fokussieren sich die Suchenden auf den Treptower Park und den Plänterwald. „Dort war sie immer gern“, sagt Antonia Angel. Die Kolumbianerin studiert seit diesem März mit Maria Sanchez an der University of Europe for Applied Sciences. Angel organisiert die private Suche und betreibt den Instagramkanal „find_maffy_berlin“. Maffy, so nennen Marias Freund:innen sie.

Am Abend vor dem Verschwinden seien Sanchez und ihre Freund:innen im Club Lido gewesen. Gegen drei Uhr hätten sie sich verabschiedet. „Wir lagen uns in den Armen – Maffy hat sogar noch ein Foto von uns in ihre Instagram-Story gepostet“, sagt Angel. Sanchez habe einem Freund eine Sprachnachricht geschickt, in der sie von dem Abend schwärmte.

Am nächsten Tag habe Sanchez die gemeinsamen Pläne, zum Christopher Street Day zu gehen, abgesagt. „Sie meinte, sie hätte zu viel zu tun“, sagt Angel. Seitdem habe sie nichts von ihrer Freundin gehört. Das ist nun gut eine Woche her.

Sanchez’ Eltern sind aus Mexiko eingeflogen

„Zeit ist sehr wichtig. Und sie läuft ab“, sagt Francisco Javier Sánchez, der Vater der Vermissten. Der 60-Jährige und seine Frau Maria Carolina Castañeda Palomera sind am Dienstag aus Mexiko eingeflogen, um bei der Suche nach ihrer Tochter zu helfen. „Es ist uns wichtig, hier zu sein.“ Sie seien dankbar für all die Unterstützung, die sie durch die Freiwilligen und die Polizei vor Ort erfahren würden.

Auch die mexikanische Botschaft ist involviert: Am Freitagnachmittag veröffentlichte sie eine Pressemitteilung im Namen der Familie und bat um weltweite Unterstützung bei der Suche.

Polizei bittet um Mithilfe © Polizei Berlin Wer hat Maria Fernanda Sanchez Castañeda seit dem 22. Juli 2023 gesehen? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben oder sonstige sachdienliche Angaben machen? Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: 24 Jahre alt

1,50 bis 1,55 Meter groß

schlanke Figur

langes, dunkles Haar Hinweise:

Sachdienliche Hinweise nimmt die Vermisstenstelle in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten entgegen unter der Telefonnummer 030-4664912444 oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de. Auch andere Polizeidienststellen können kontaktiert werden.

Als Sanchez für vermisst erklärt wurde, waren ihre Eltern noch in ihrer Heimatstadt Querétaro, sodass Freundinnen die Kommunikation vor Ort regelten. „Als wir bei der Polizei angerufen haben, sagten sie uns, sie würden kein Englisch sprechen“, erinnert sich Angel. „Sie wollten nicht mit uns kommunizieren.“ Seitens der Polizei kann der Vorfall nicht bestätigt werden.

Hunde und Taucher suchen nach der Vermissten

Am Montagabend wurde die Vermisstenanzeige jedoch aufgenommen. Das Landeskriminalamt ermittle, sagt die Polizei. „Wir suchen mit Hunden und Tauchern, da jegliche Szenarien aktuell infrage kommen“.

Maffy, wir haben unendliche Liebe für dich und wir werden niemals aufhören, dich zu suchen. Antonia Angel, Freundin der Vermissten

Maria Sanchez wird von ihrem Umkreis als begabte Musikerin und Künstlerin beschrieben. Am Freitag hätte ihr Virtual-Reality-Projekt ausgestellt werden sollen, in dem Sanchez versucht habe abzubilden, wie Angst den Körper erst einnimmt und dann wieder verlässt. Die Ausstellung wurde abgesagt.

Freiwillige suchen die Karte nach Orten ab, an denen sie noch nicht nach der Vermissten gesucht haben. © Leonie Fischer

„Maria ist eine sehr glückliche Person. Sie hat so viele Pläne für die Zukunft“, sagt Vater Francisco Sánchez. Seine Augen glänzen, wenn er spricht. „Wenn Sie etwas wissen, melden Sie sich bitte bei der Polizei“, sagt die 61-jährige Mutter Maria Castañeda Palomera. „Helfen Sie uns, nach unserer Tochter zu suchen.“

Am Platz vor dem Wohnheim kommen derweil immer mehr Freiwillige an, um die Suche zu unterstützen. Antonia Angel begrüßt sie einzeln und herzlich. Die meisten von ihnen gehören zur lateinamerikanischen Community, bisher seien kaum Deutsche zu den Suchaktionen erschienen.

„Wir freuen uns über jede Hilfe“, sagt die 26-Jährige. „Maffy, wir haben unendliche Liebe für dich und wir werden niemals aufhören, dich zu suchen“, sagt sie. „Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass wir sie finden werden. Gesund und wohlauf – ich spüre es.“