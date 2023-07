Wo ist Marta Zöllmer? Berliner Polizei sucht nach vermisster 14-Jähriger aus Prenzlauer Berg

Die Berliner Polizei sucht seit Mittwoch öffentlich nach der Jugendlichen Marta Zöllmer. Die 14-Jährige aus Prenzlauer Berg wird seit dem vergangenen Montag, 24. Juli, vermisst. Sie wurde an diesem Tag zuletzt gegen 13 Uhr am U-Bahnhof Eberswalder Straße gesehen, teilte die Behörde mit. „Die Jugendliche ist aufgrund einer psychischen Erkrankung auf Medikamente angewiesen“, heißt es weiter.

Polizei bittet um Mithilfe Wer hat Marta Zöllmer seit dem 24. Juli 2023 gesehen? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben oder sonstige sachdienliche Angaben machen? Personenbeschreibung: 14 Jahre

schlanke Figur

braune Augen

kurze Haare, bunt gefärbt, überwiegend rot, schwarz, blau

zwei lange geflochtene Haarsträhnen mit buntem Perlenschmuck

kleines Nasenpiercing (schwarzer Ring) Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie folgende Kleidung: grüne Jacke mit vielen Taschen

weite grüne Hose

grau gemusterte Schuhe der Marke Allstars Hinweise nimmt das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) unter den Telefonnummern 030-4664173400 (zur Bürodienstzeit) und 030-4664171100 (außerhalb der Bürodienstzeit) an.

Weitere Hinweise können Sie per Mail an dir1k34@polizei.berlin.de, an die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle einreichen.