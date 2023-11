Wo ist Ralf Wilhelm Wiegand? Berliner Polizei sucht an Demenz erkrankten 73-Jährigen aus Charlottenburg

Die Berliner Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Vermissten. Seit Dienstag, 31. Oktober, wird der 73-jährige Ralf Wilhelm Wiegand vermisst, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Er ist an Demenz erkrankt. „Herr Wiegand ist aufgrund seiner Erkrankung orientierungslos und nicht in der Lage, sich selbstständig zu artikulieren“, so die Polizei.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verließ der Senior am Dienstag vor 17 Uhr unbemerkt seine Wohnung in der Waitzstraße in Charlottenburg.

Er wird wie folgt beschrieben:

ca. 190 cm groß

schlanke, sportliche Figur

hat einen weißgrauen Haarkranz

trägt eine graue Sporthose, eine dunkelblaue Winterjacke sowie zwei unterschiedliche Schuhe

Die Ermittler bitten um Hinweise zu seinem Aufenthaltsort und sonstigen Hinweisen.

Diese können an die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) in der Charlottenburger Chaussee in Spandau unter der Telefonnummer (030) 4664-271100 oder jede andere Polizeidienststelle gemeldet werden. (Tsp)