Wo ist Yurii Shturmak? 24-Jähriger aus Wilhelmstadt wird vermisst – Berliner Polizei bittet um Mithilfe

Die Berliner Polizei bittet bei der Suche nach einem 24-Jährigen um Mithilfe. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, wird Yurii Shturmak aus Wilhelmstadt seit dem 1. Februar 2023 vermisst. An diesem Tag soll der Mann seine Wohnung zum letzten Mal verlassen haben. Seinen Ausweis sowie sein Handy ließ er dabei zurück. Es bestehe die Möglichkeit, dass er sich etwas angetan haben könnte, so die Polizei.

Yurii Shturmak ist etwa 170 cm groß, hat eine sportliche Figur und kurze, dunkelblonde Haare mit leichten Locken. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einem schwarzen Hoodie, einer schwarzen Jacke mit Ellenbogenschonern, einer blauen Jeans und hellen Sportschuhen der Marke Reebok bekleidet.

Die Berliner Polizei bittet um Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort und bittet Zeugen, die Yurii Shturmak nach dem 1. Februar gesehen haben, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes der Polizei Berlin in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-912444, per E-Mail unter lka124hinweise@polizei.berlin.de oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. (Tsp)

Hilfsangebote Haben Sie dunkle Gedanken? Wenn es Ihnen nicht gut geht oder Sie daran denken, sich das Leben zu nehmen, versuchen Sie, mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Das können Freund:innen oder Verwandte sein. Es gibt aber auch eine Vielzahl von Hilfsangeboten, bei denen Sie sich melden können. Der Berliner Krisendienst ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern variieren nach Bezirk, die richtige Durchwahl für Ihren Bezirk finden Sie hier. Weiterhin gibt es von der Telefonseelsorge das Angebot eines Hilfe-Chats. Außerdem gibt es die Möglichkeit einer E-Mail-Beratung. Die Anmeldung erfolgt – ebenfalls anonym und kostenlos – auf der Webseite. Informationen finden Sie unter: www.telefonseelsorge.de. Diese ist zudem Tag und Nacht unter dieser Nummer erreichbar: 0800 1110111.

