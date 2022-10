Wo sind die Wanderstiefel? Berlin will seine 20 Wanderwege populärer machen

Im Sommer ist Baustadtrat Thorsten Schatz, CDU, durch die Berge gewandert. Herrliche Ferien! Speck, Käse, Bergseen, Berghütten – kann er jetzt alles auch vor der Haustür in Berlin-Spandau haben. Also die Wanderung, nicht Speck, Käse, Bergseen, Berghütten.

Denn: Spandau wird Berlins Wanderbezirk Nr.1. Das geht aus einer ganz frischen Aktennotiz im Berliner Abgeordnetenhaus hervor, über die der aktuelle Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau berichtet. Berlins Bezirksnewsletter gibt’s in voller Länge unter tagesspiegel.de/bezirke.

„Maßnahmen zur Verbesserung des Fußverkehrs“: Das steht oben auf der besagten Akte. 10 Berliner Bezirke hatten letztes Jahr Projekte angemeldet, Spandau überraschend nicht. Jetzt hatte Stadtrat Schatz aber eine Idee, wie sich auch der Berliner Westen am Projekt beteiligen kann.

Es geht um 700.000 Euro, die das Land nach Berlin-Spandau überweist. Spandau wird nämlich Berlins Pilot-Bezirk und entwickelt zwischen 2022-2024 das neue Beschilderungssystem der „20 Grünen Hauptwege (GHW)“, die kreuz und quer durch Berlin führen.

Nie gehört? Es gibt aber sogar eine Internetseite zu den „20 Grünen Hauptwegen“. © Screenshot: Spandau-Newsletter

Sie haben noch nie von diesen Grünen Hauptwegen gehören? Dito. Und genau das ist der Haken. „Durch die Beschilderung werden die 20 GHW erstmalig für die breite Öffentlichkeit sichtbar, analog zu den Fahrradrouten“, schreiben die Planer um Verkehrssenatorin Bettina Jarasch, Grüne.

Das neue Design für die Schilder hat Spandau bereits erstellt. Die ersten fünf Wege wurden begangen und sind bis Mitte 2023 fertig. Hier finden Sie alle Wege in der berlinweiten Übersicht. Der Clou: „Der Bezirk wird die Umsetzung der Planung zunächst in Spandau, perspektivisch berlinweit, übernehmen“, heißt es in den Plänen.

