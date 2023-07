Wofür Berlin in den kommenden Jahren Geld ausgeben will Um diese Projekte ringen CDU und SPD

Der neue Senat hat sich viel vorgenommen. Politik für „eine Weltmetropole“ kündigte Landeschef Kai Wegner (CDU) in seiner Regierungserklärung an und versprach: eine moderne Verwaltung mit besserer Bezahlung für 130.000 öffentlich Beschäftigte, bessere Bürgerdienste durch Digitalisierung, mehr Wohnungen und neue Schulen und dazu die Transformation der Stadt in eine klimaneutrale Zukunft. Viel Zeit für diese ambitionierten Ziele bleibt der Regierung von CDU und SPD vor der nächsten Wahl in drei Jahren nicht.