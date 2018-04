Am Steglitzer Kreisel, der zum Hochhaus mit 327 Wohnungen umgebaut wird, werden die Bauarbeiten vorbereitet. Seit Montag wird die Schloßstraße verengt, und die Bushaltestellen vor dem Gebäude wird in in die benachbarte Kuhligkshofstraße verlegt. Außerdem wird ein U-Bahnausgang geschlossen, die Fahrradbügel vor dem Kreisel verschwinden. Am nächsten Dienstag soll dann ein 150 Meter hoher Autokran anrollen, mit dessen Hilfe bis Ende April ein Turmdrehkran auf dem Dach des Hochhauses installiert wird. Und ab Mai, teilte der Investor CG Gruppe mit, müsse die Schloßstraße teilweise überbaut werden. In drei Jahren soll der Wohnturm, der vom Senat mit öffentlichen Mitteln vom Asbest befreit und an den privaten Bauherrn verkauft wurde, fertig sein. Am 24. April können sich interessierte Bürger im alten Rathaus Steglitz gegenüber der Baustelle über das Projekt informieren. Die CG Gruppe lädt dazu ein. Wer im ehemaligen Kreisel wohnen will, muss kaufen, ab 4800 Euro je Quadratmeter.

