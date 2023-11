Wohnen im Umland „Berlin geht inzwischen bis Frankfurt (Oder)“

In vielen Gebieten Deutschlands stagnieren oder sinken die Immobilienpreise. Doch in Berlin sind sie – wenn überhaupt – nur sehr langsam auf dem Rückzug: je nach Lage, je nach energietechnischem Profil der Immobilie. Wer statt in der Innenstadt der Metropole eine Eigentumswohnung oder ein Haus im Speckgürtel kauft, kann dagegen viel Geld sparen.