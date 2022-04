Die Initiative "Hotels to Housing", die sich für selbstverwalteten Wohnraum für Geflüchtete einsetzt, hat am Samstag das seit 2019 leerstehende Wombat’s City Hostel in der Alten Schönhauser Straße 2 in Mitte besetzt. Vor den Fenstern waren am Samstagvormittag Transparente zu sehen mit Aufschriften wie "Open all Borders" oder "Wohnraum für alle statt Cappuccino für 5 Euro".

Vor dem Hostel versammelten sich viele Personen. Manche setzten sich auf die Straßenbahngleise, aus einer Box wurde Musik abgespielt. Einige verteilten Flyer. Darauf schrieben "Eure Lieblings-Besetzer*innen", dass sie das Haus besetzt hätten. Ziel sei es, "eine selbstverwaltete Unterkunft für Geflüchtete zu schaffen".

Man wolle das verlassene Gebäude wieder mit Leben füllen - "und zwar mit Menschen, die auf eine Unterkunft angewiesen sind und nicht mit weiteren Tourist*innen der Generation Z", wie es der Plan für das Haus sei.

Außerdem schrieb die Initiative auf Twitter: "Während Tausende Menschen in miesen Massenunterkünften leben müssen, gegeneinander ausgespielt werden und kein sicheres Zuhause haben, stehen hier seit Jahren 80 Zimmer leer!".

Deshalb forderten sie, "eine menschenwürdige und selbstverwaltete Unterkunft für Geflüchtete, einen Nutzungsvertrag mit der Hotelkette Selina - oder die Beschlagnahmung des Hauses, außerdem Bleiberecht und sichere Fluchtwege für alle".

Das Haus soll wohl zunächst besetzt bleiben: In "regelmäßigen Abständen" wolle man eine "Küche für Alle" veranstalten.

Das zur Wombat’s-Kette gehörende Hostel wurde 2019 trotz Profits geschlossen, nachdem Mitarbeiter einen Betriebsrat gegründet und mehr Mitbestimmung gefordert hatten.