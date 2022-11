Wohnungsbau am Festplatz Tegel 2000 Wohnungen auf Berlins großem Festival-Gelände?

Auch wenn der Zentrale Festplatz neben Flugplatz Tegel und Autobahn A111 schon zu Wedding – also zu Berlin-Mitte – gehört: Bei uns im Berliner Norden kennt ihn jeder.

Bald findet dort erstmalig der Berliner Winterpark statt - siehe Infobox weiter unten - , doch auch über ein anderes Novum berichtet jetzt der Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Reinickendorf in seiner aktuellen Ausgabe (gibt’s in voller Länge unter tagesspiegel.de/bezirke).

Denn eine Machbarkeitsstudie zeigt nun zum ersten Mal, wie viele Wohnung eigentlich auf dem 78.000 Quadratmeter großen Gelände Platz hätten.

Das Thema Wohnungsbau am Festplatz wurde schon im Koalitionsvertrag vor einem Jahr behandelt: Hier würden „Wohnungsbaupotenziale ausgelotet und mit konkreten Zahlen untersetzt.“

Bis 1994 Munitionsdepot der französischen Alliierten

Zur Erinnerung: Als die Alliierten 1994 aus Berlin abzogen, gaben die französischen Streitkräfte ihr ehemaliges Munitionsdepot auf, es entstand im Jahr 2000 der große Festplatz (nicht zu verwechseln mit dem alten Festgelände auf der anderen Seite der Autobahn).

2019 war der Platz auch als möglicher Standort fürs Stadion von Hertha BSC im Gespräch, doch die Fläche war geblockt und zu klein. Außerdem läuft der Vertrag mit der Fest-Gesellschaft noch bis 2028. Über den Bau von Wohnungen und einer Schule wird auch schon seit 2019 diskutiert.

Ab Freitag, 11. November Neuer Berliner Winterpark startet auf Zentralem Festplatz. Winteranfang ist zwar erst am 21. Dezember. Auf dem Nordberliner Festplatz (Kurt-Schumacher-Damm 207) geht’s aber schon vorher los. Am Freitag, 11. November, startet dort der Berliner Winterpark, der zum ersten Mal stattfindet und bis zum 18. Dezember geöffnet hat. Vor Ort gibt’s dann „Glühweingärten mit gehobener Aufenthaltsqualität“, schokolierte Früchte, Lángos (für mich ja immer Verkaufsargument), ein 50 Meter hohes Riesenrad mit geschlossenen Gondeln, Geister- und Achterbahn, Geschicklichkeitsspiele und Vieles mehr für große und kleine Winterrummel-Fans. Der Veranstalter rät, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen, da es nur eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen auf dem Gelände, dafür aber eine eigene Bushaltestelle gibt. Öffnungszeiten: Mittwoch, Donnerstag 14-22 Uhr, Freitag, Samstag 14-23 Uhr, Sonntag 13-21 Uhr. Außerdem am Nikolaustag, 6. Dezember, von 14-21 Uhr.

Nun sind zumindest einige konkrete Zahlen da, denn auf der Schotterfläche könnten laut Studie bis zu 2000 Wohnungen entstehen, mindestens aber 1500.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die Finanzierung durch einen privaten Vorhabenträger oder den Bezirkshaushalt prüft jetzt der Bezirk – also Mitte.

Vor 2028 wird auf dem Gelände aber nichts passieren, denn bis dahin läuft jla noch wie berichtet der Vertrag mit dem Rummel-Veranstalter.

Diese und weitere Informationen zum Thema Wohnungsbau auf dem Festplatz und andernorts in Berlin haben Christian Latz und Julius Betschka aus dem neuen Bericht der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung an den Hauptausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Was sagen die Schausteller zu den Plänen? Welches Für und Wider gibt es? All das können Sie in diesem informativen Stück beim Tagesspiegel nachlesen.

Hier die aktuellen Themen im Reinickendorf-Newsletter

Auf 270.000 Abos kommen die Berliner Bezirksnewsletter schon, in denen wir konkrete Bezirksnachrichten, Ideen, Kiez-Debatten, Tipps und Termine bündeln. Einmal pro Woche für jeden Bezirk - und hier kostenlos und in voller Länge: tagesspiegel.de/bezirke. Hier die Themen im aktuellen Reinickendorf-Newsletter.

Start der Bauarbeiten an der U6 : Reaktionen und Kritik

: Reaktionen und Kritik Die Amateurtheatergruppe im Labsaal führt „Der grüne Kakadu” auf - wir sprachen mit Regisseurin Regina Szur

führt „Der grüne Kakadu” auf - wir sprachen mit Regisseurin Regina Szur Wahlprüfungsausschuss empfiehlt Wiederholung der Bundestagswahl

Homophobie und anti-ukrainische Beleidigungen : Geflüchteter am Kurt-Schumacher-Platz attackiert

: Geflüchteter am Kurt-Schumacher-Platz attackiert Neuer Berliner Winterpark startet auf Zentralem Festplatz

Wochenendtipp: Das Kunstzentrum Tegel Süd lädt ein in „Offene Ateliers”

Tegel Süd lädt ein in „Offene Ateliers” Geplanter Wohnungsbau: Gebietsspaziergang auf KBoN-Gelände

Hobbygärtner aufgepasst: Herbstaktion im Lesegarten kommz

aufgepasst: Herbstaktion im Lesegarten kommz Für leuchtende Kinderaugen: Lichterfest zum St. Martinstag am Letteplatz

am Letteplatz SC Tegeler Forst lädt zum Herbstwaldlauf

...und noch viel mehr aus dem Berliner Norden im Reinickendorf-Newsletter vom Tagesspiegel. Jetzt hier und kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke.

Zur Startseite