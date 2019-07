Bei einem Wohnungsbrand in Pankow sind in der Nacht zu Montag fünf Personen verletzt worden. Das Feuer brach am Sonntagabend in einem viergeschossigen Wohnhaus in der Westerlandstraße aus.

Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, brannte in der Küche einer Erdgeschosswohnung eine Waschmaschine. Der Alarm ging gegen 21.30 Uhr ein.

Rettungskräfte brachten eine Familie aus fünf Personen, darunter zwei Kleinkinder, wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. 20 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Weitere Bewohner des Hauses wurden laut Feuerwehr nicht verletzt oder gefährdet. (Tsp)