Einen kräftigen Anstieg der fertig gestellten Wohnungen stellt der Wohnungsmarktbericht der landeseigenen Investitionsbank Berlin für das Jahr 2016 fest - an der Wohnungsnot in der Stadt und dem daraus folgenden Anstieg der mittleren Mieten ändert das allerdings nichts: Um mehr als ein Euro stieg "mittlere Angebotsmiete" in Berlin im vergangenen Jahr auf 10,15 Euro je Quadratmeter und Monat. Nur noch jede zehnte Mietwohnung kostet weniger als sieben Euro. Auch diese Zahl zeigt: Die Reserve an preiswerten Wohnraum in der Stadt schrumpft weiter.

Mehr Wohnungen werden fertig

"Die Herausforderungen werden nicht kleiner", sagte die Senatorin für Stadtentwicklung Katrin Lompscher (Linke) bei der Vorstellung des Marktberichtes am Montag. Auf der Habenseite konnte der Senat einen kräftigen Anstieg der genehmigten Wohnungen verzeichnen: Mehr als 25000 Genehmigungen für Wohnungen erteilten die Bauämter der Bezirke, so viel wie seit 20 Jahren nicht mehr. Allerdings wuchs die Stadt nach Angaben des Amtes für Statistik mit mehr als 40000 Menschen jährlich so stark wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Gemessen daran reichen die im Jahr 2016 - neuere Zahlen konnte die IBB nicht vorlegen - fertig gestellten 13659 zusätzlichen Wohnungen nicht aus, um den Bedarf zu decken. Denn rein rechnerisch beträgt die statistische Haushaltsgröße in Berlin 1,7 Personen.

Unter sechs Euro Miete? Nur noch drei Prozent aller Mietwohnungen!

Deutlich teurer als im Durchschnitt sind Mietwohnungen in den Bezirken Pankow, Charlottenburg-Wilmersdorf, Friedrichshain-Kreuzberg und Mitte. Hier sei es immer schwieriger bezahlbaren Wohnraum zu finden. Stadtweit sei im vergangenen Jahr nur noch jede zehnte Wohnung zu einer mittleren Nettokaltmiete unter sieben Euro je Quadratmeter angeboten worden. Gerade mal 2000 Wohnungen seien für weniger als sechs Euro Nettokaltmiete angeboten worden, das sind rund 3,5 Prozent aller freien Wohnungen.

Kaufpreise steigen erneut kräftig

Auch die mittleren Kaufpreise für Eigentumswohnungen stiegen erneut. Im vierten Quartal 2017 habe der mittlere Angebotspreis für Ein- und Zweifamilienhäuser einschließlich Grundstück bei 435000 Euro gelegen, ein Anstieg um 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mit 3924 Euro je Quadratmeter hätten auch die Angebotspreise für Eigentumswohnungen im vierten Quartal 2017 einen neuen Höchstwert erreicht, das Plus habe 386 Euro je Quadratmeter betragen.