Mit ihrem Manifest „Das rote Berlin – Strategien für eine sozialistische Stadt“ will die „Interventionistische Linke“, ein Zusammenschluss von mehr als 30 linken Gruppen, mit Argumenten in die Debatte über Berlins Stadtentwicklung eingreifen. Erarbeitet haben die Aktivisten ihre Strategien im Rahmen von vier öffentlichen Veranstaltungen in Kreuzberg, an denen sich jeweils mehrere hundert Bürger beteiligten. Mit Stefan und „Ralph“, der unerkannt bleiben will aus Sorge vor Repressalien, sprach Ralf Schönball.

Interventionistische Linke – vor Ihnen haben mich meine Kollegen immer gewarnt. Sind Sie die Radikalen?

Wenn radikal heißt, die Probleme an der Wurzel zu packen, dann sind wir das.

Und deshalb observiert Sie der Verfassungsschutz?

Vom Verfassungsschutz haben wir gute Zeugnisse bekommen, die ganzen Jahre über. Wir fordern das, was in den Siebzigerjahren die Jusos mal forderten: Sozialismus auf dem Wohnungsmarkt.

Für Sozialismus sorgt schon die Linke mit Regulierungen des Marktes.

Wir wollen den Markt nicht regulieren, wir wollen ihn abschaffen. Wir sehen die privaten Investoren nicht als Partner, sondern als Problem.

Und Sie enteignen alle, die vor dem Markt in die Eigentumswohnung flohen?

Nein, selbst genutztes Wohneigentum, die Studentenwohnung meinen wir nicht, sondern die großen Bestände, die die Leute vermieten, um ein leistungsloses Einkommen zu beziehen. Die einen haben den Grundbuchtitel, die anderen zahlen mit einem Drittel ihres Lohnes fürs Wohnen. Das ist zutiefst unethisch.

Enteignung ab der zweiten Wohnung?

Nein, das Problem ist nicht die Mittelschicht mit dem Zusatzeinkommen, sondern das Kapital. Es geht um Großinvestoren oder die Summe von Kleininvestoren, die Wohnraum zu Spekulationsobjekten erklären. Sie kamen vermehrt 2007 und 2008, nach der Finanzkrise, als massenhaft Kapital in den Wohnungsmarkt strömte.

Da entstand nichts, was die Wohnungsnot linderte. Es kam zum massiven Anstieg von Mieten und Preisen mit der Spekulation auf noch höhere Preise. Ziemlich genau damals begann übrigens Neukölln, hip zu werden. Die Vertreibung von Altmietern ist eingepreist.

Naja, viele Berliner kaufen ihre Wohnung, aber nicht weil sie spekulieren.

Das sind Angstkäufer, die gibt es sogar bei uns. Die werden betrogen durch die hohen Preise und das verschlimmert die Krise. Wer nicht kaufen kann, muss nach Brandenburg ziehen.

Immerhin reguliert die Linke jetzt den Wohnungsmarkt. Wie bewerten Sie das?

Das reicht nicht aus, um das wieder aufzubauen, was sie während der rot-roten Koalition durch Verkäufe zerstört haben. Eine Strategie zur Bekämpfung der Wohnungsnot muss Gewinne abschöpfen und Spekulation unattraktiv machen. Als Erstes muss Sand ins Getriebe und mit regulierenden Maßnahmen die Preise kaputt gemacht werden, um Investoren abzuschrecken. Danach kann dann rekommunalisiert werden – ohne Mondpreise.

Welche Maßnahmen wären das?

Eine höhere Grunderwerbsteuer, da leistet die große Koalition unerwartet Schützenhilfe, indem sie Share Deals abschaffen wollen. Abgeschafft gehört auch die Umlage von Kosten energetischer Modernisierung auf die Miete. Außerdem müssten die Bezirke öfters eingreifen und den Markt behindern dürfen.

Sie reden viel davon, Markt kaputt zu machen. Schmeißen Sie deshalb Steine oder Farbbeutel gegen sanierte Häuser?

Das ist nicht unsere Strategie und das haben wir auch nie gemacht. Sitzblockaden gegen Zwangsräumungen schon, aber da flogen keine Steine. Wir beziehen uns aber positiv auf Hausbesetzungen. Dass es an der Oranienstraße und am Heinrichplatz noch Antiquariate oder ein Woll-Fachgeschäft gibt, wäre ohne genossenschaftliche Vermieter undenkbar.

Sie wollen landeseigene Firmen demokratisieren, warum?

Die landeseigenen Wohnungsunternehmen sind öffentliches Eigentum, was wir gut finden. Sie sind jedoch ein Staat im Staate ohne Mitbestimmung für Mieterinnen und Mieter. Die Manager der Landeseigenen haben keine Vision, wollen ihre Macht und ihre Pfründe retten. Fast alle Chefs haben ein SPD-Parteibuch.

Sie fordern staatliche Wohnungsbestände. Das erinnert an die Neue Heimat oder die DDR, pleite gingen beide.

Und in der Marktwirtschaft werden Banken auf Kosten der Allgemeinheit mit Milliarden vor der Pleite bewahrt. Auf dem Wohnungsmarkt wurde im alten Sozialen Wohnungsbau das Schlechteste beider Welten kombiniert: Geld der Steuerzahler als Förderungen an Investoren verschenkt, die damit Wohnungen bauten, die sie nach einigen Jahren mit Gewinn verkaufen dürfen. Das ist ein Versagermodell.

Öffentliches Geld sollte nur in 100 Prozent öffentlichen Wohnraum fließen. Berlin hätte in den 2000ern landeseigene Bestände niemals verkaufen dürfen. Nicht mal in der Krise. Dieser Fehler kann nur noch durch Enteignung von Immobilien-Konzernen korrigiert werden.

Da steht das Grundgesetz vor, das Eigentum schützt. Das wird abgeschafft?

Nein, es bleibt unberührt. Wenn es um das Gemeinwohl geht, dann ist Enteignung durchaus zulässig, sofern der Staat den Eigentümer entschädigt.

Beim Börsenwert der Deutschen Wohnen kostet das – wie viele Milliarden?

Der Börsenwert preist spekulativen Profit durch künftige Mieterhöhungen schon ein. Der reale Wert der Bestände ist niedriger. Die Teilverstaatlichung der Commerzbank in der Finanzkrise war dem Bund 18 Milliarden Euro wert. Die Deutsche Wohnen und ihre 110.000 Mieter sollten ihm in der Wohnungskrise zehn Milliarden Euro wert sein. Das wäre der Börsenwert, zum Verkehrswert wäre die Entschädigung deutlich günstiger.