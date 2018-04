Für Gartenarbeit hat der Verbandsvorsitzende kaum noch Zeit. Der 69-Jährige steckt in schwierigen Verhandlungen. Es geht um den Kleingartenentwicklungsplan, der eigentlich 2014 abgelaufen wäre, aber erst einmal bis 2020 verlängert wurde. Der Plan nennt Schutzfristen, während derer als Dauerkleingarten anerkannte Kolonien Bestand haben sollen. Aber dort steht auch, dass „Kleingartenflächen aufgrund ihrer hohen Lage- und Verkehrsgunst im Innenstadt- und Innenstadtrandbereich für gesamtstädtisch bedeutsame Projekte in Anspruch genommen werden sollen.“ Betroffen könnten 16,5 Prozent der Kleingartenflächen sein, deren Status nur „zeitlich“ oder gar „bedingt“ gesichert ist.

Wenn 2020 erste Schutzfristen ablaufen, heiße das nicht, dass umgehend Bagger vor der Tür stünden, sagt Landgraf. Doch solange es keinen neuen Entwicklungsplan gibt, quält die Betroffenen die Ungewissheit. Nicht jeder hält es mit Luthers Satz, dass, wenn morgen die Welt unterginge, einen Apfelbaum zu pflanzen ein sinnvoller Akt wäre. Gartenarbeit braucht die Erwartung einer Ernte.

Landgaf hat nicht nur 70 000 Kleingärtner im Rücken, sondern auch noch 14 000 Bewerber, die sich berlinweit um eigene Gärten bemühen. Mit Wartezeiten kaum unter vier Jahren ist zu rechnen.

„Wir reden hier über Grünflächen, deren Pflege die Stadt nichts kostet“, ist ein gern von Landgraf vorgebrachtes Argument. Es könnte das stärkste sein, das er hat. Im April 2017 hat das Bundesumweltministerium das „Weißbuch Stadtgrün“ herausgebracht: „...Zudem wird der Bund Kleingärten und Gemeinschaftsgärten in ihren sozialen und ökologischen Funktionen stärken“, steht da. Nicht viel anders stand es im Rot-Rot-Grünen Koalitionsvertrag. „Kleingärten erfüllen neben dem ökologischen Aspekt eine wichtige soziale und gesundheitsfördernde Funktion“. Und darum: „Kleingärten werden gesichert!“

Foto: Kitty Kleist-Heinrich

Auf diesen Flächen, heißt es in der Berliner „Planungshinweiskarte Stadtklima 2015/2016“, sollten „bauliche Eingriffe äußerst maßvoll und unter der Prämisse der Sicherung der grundsätzlichen Klimafunktionen erfolgen.“ Weiter wird gewarnt, dass die nachts auf Grünland produzierten Kaltluftmengen durch stark ausgeprägte Hindernisse abgebremst würden.

Als Beispiel für einen gelungenen „zusammenhängenden Grünzug“ nennt der Plan ausdrücklich die Schneise Rudolf-Wilde-Park, Volkspark Wilmersdorf und Fennsee, die durch die Kleingartenanlage Oeynhausen ergänzt wird. Der Plan erschien 2015, etwa zur selben Zeit, als auch die Räumungsbescheide an 152 Pächter in der Kolonie ergingen.

Denn nicht nur für das Stadtklima wurden Pläne geschmiedet. Beinahe zeitgleich wurde der Stadtbauentwicklungsplan Wohnen auf den Weg gebracht, der neben Oeynhausen 40 weitere Kolonien infrage stellt.

Warum werden sie so oft übervorteilt? Haben die Kleingärtner keine nennenswerte Lobby?

Das negative Image ist über die vergangenen Jahre längst aufgeweicht worden. Es hatte wohl weniger mit den „Laubenpiepern“ zu tun, als mit dem Bundeskleingartengesetz: Eigentlich zum Schutz der Kolonisten erdacht, auferlegt es den Gärtnern strenge Regeln. Hinzu kommen zahlreiche kommunale Vorschriften. Sie sollen die Gemeinnützigkeit garantieren: Wenn etwa die Hecke höher ist als 1,25 Meter, kann man ja nicht mehr hinüber schauen, bleibt die Allgemeinheit außen vor. Und auch das, was der Kleingärtner da anbaut, ist geregelt. Faustregel: 40 Prozent für Obst und Gemüse, der Rest für Rasen, Blumen, Wege und die Hütte, die 24 Quadratmeter nicht überschreiten darf.

Vor allem Berliner mit Migrationshintergrund kann das deutsche Vereinswesen schon mal verstören. Prominentes Beispiel ist Wladimir Kaminer. Der Autor und ehemalige Moskauer wurde Pächter eines Kleingartens und beschrieb sein Leben darin in einem Buch. Kaminer hatte seinen Garten im Prenzlauer Berg, in der Kolonie Bornholm II.

Foto: Kitty Kleist Heinrich

Dort ist Edwin Damrose der Vereinsvorsitzende. Der ehemalige Polizist ist 63, hat sein Büro in einem Nebenraum der Vereinsgaststätte. Vor ihm ein Stapel Papiere, 40 oder 50 Bewerbungen, bei zwei freiwerdenden Parzellen.

Die Bewerber bieten Geld. Das müssen sie auch. Mindestens 4 000 Euro kostet eine Laube bei Übernahme, es können 14 000 werden, je nachdem, was unparteiische Schätzer für einen Wert feststellen. Damrose zieht ein Beispiel aus dem Stapel: 62 Quadratmeter Rasen werden mit 24,80 Euro angesetzt, neun Hortensien mit 45 Euro, sechs Forsythien bringen zwölf Euro, für einen Baumstumpf werden 80 Euro abgezogen. Am teuersten ist die Laube selbst.

Das sind auch die Entschädigungssummen, mit denen zu rechnen ist, wenn die Laube weg muss. Denn Bornholm II gehört zu den Kolonien, deren Zukunft fraglich ist. Der Rand droht angeknabbert zu werden. Betroffen wäre ausgerechnet: Damroses eigene Parzelle.

Die benachbarte Bornholm-Grundschule wünscht eine Erweiterung, außerdem braucht sie eine neue Turnhalle. Gegen Investoren, die teuren Wohnraum schaffen, den sich eh keiner im Kiez leisten kann, ließe sich leicht mobilisieren. Aber gegen Eltern, Nachbarn womöglich, die das Wohl ihrer Kinder im Blick haben? Die so sind wie man selbst?

„Wir haben viele junge Eltern unter unseren Mitgliedern“, sagt Damrose. Die Kolonie hat eine spürbare Verjüngung hinter sich. Einst lag Bornholm II im Grenzgebiet zu West-Berlin, aufgenommen wurden bevorzugt Bürger, die dem Ost-Regime als politisch zuverlässig galten. Von denen man erwartete, dass sie niemals eine Leiter im Garten herumstehen ließen, die potenzielle Flüchtlinge an die Mauer lehnen könnten.

Foto: Kitty Kleist-Heinrich

Heute haben auch Juliane Kilanowski, 33, und ihr 31-jähriger Mann David hier ihren Garten. Die Kolonie haben sie beim Spazierengehen kennengelernt, sich beworben und Glück gehabt. Vor drei Jahren wurde ihr erstes Kind geboren, inzwischen haben sie ein zweites. Der Garten ist gewissermaßen eine geschützte Spielzone. Vor allem, wenn die Wohnung zu klein ist, um darin andere Familien mit Kindern als Gäste zu empfangen.

Vorbei die Zeiten, in denen ein Schrebergärtner die Parzelle des anderen der kruden Beetaufteilung und wuchernden Sträucher wegen als Schandfleck bezeichnete. Heute denken die Pächter großzügiger. „Vielleicht, weil die Bedrohung zusammenschweißt“, meint Juliane Kilanowski.

Sie alle wissen, dass sie eine Konfrontation mit den Eltern der Umgebung unbedingt vermeiden müssen. Suchen den Kontakt zur Bornholm-Grundschule, wollen gemeinsam Alternativ-Lösungen erörtern. Noch mehr als bisher wollen sie die Bedeutung der Kleingärten für die Allgemeinheit herausstellen. So hat man sich mit einem Projekt zum Erhalt alter Apfelsorten um den Pankower Umweltpreis beworben und zählt zu den Gewinnern.

Außerdem haben sie einen großen Garten den „Kiez-Kids“ der Schreberjugend überlassen. Arbeit mit Jugendlichen, die sonst vielleicht nie erfahren würden, dass Obst auf Bäumen wächst, solche Initiativen liegen ganz auf der Linie des Verbandschefs. Auch Günter Landgraf wirbt in der Verbandszeitschrift für den Erhalt alter Obstsorten. Und für die Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten. „Wir müssen uns öffnen“, sagt Landgraf, vielleicht müssen Kolonien auch Familiengärten einrichten, für diejenigen, die kein Interesse an einer Laube haben.

Ob das reichen wird, dem ökonomischen Druck standzuhalten, der auf Berliner Grundstücken lastet, ist ungewiss. Schon droht am Horizont für die Bornholmer eine neue Gefahr, die größer ist als die Pläne der benachbarten Grundschule. Der Stadtentwicklungsplan Wohnen sieht für den Zeitraum nach 2025 auf dem Gelände von Bornholm Ost den Neubau von 925 Wohnungen vor.

Foto: Kitty Kleist-Heinrich

925 Mal Zuhause, wie weit mehr junge Familien es in dieser Stadt dringend suchen. Es wäre wohl das Todesurteil für die Kolonie. Und für die Gärten anderer junger Familien, die ein solches Zuhause bereits gefunden haben – plus das ersehnte Stück Garten, das jenem Zuhause fehlt. Wenn die Häuser erst stehen, werden die Menschen, welche dort einziehen, vielleicht auch beginnen, sich nach einer Laube umzusehen. Und auf einer langen Warteliste landen. Wie der von Herrn Damrose.

„Wir werden kämpfen“, sagt der in seinem kleinen Büro. Draußen setzt justamente die Blaskapelle ein. Es ist Pfingstfest.

Die Bornholmer werden nicht die einzigen sein, die kämpfen müssen. Laut dem Stadtentwicklungsplan, im Juli 2014 verabschiedet, könnten anstelle der insgesamt 40 ausgesuchten Kleingartenkolonien 8510 Wohneinheiten entstehen.

In Wilmersdorf hat die Groth-Gruppe Ende Juni die Baugenehmigung für den ersten Bauabschnitt bekommen. Inzwischen wurden Verkaufscontainer aufgestellt und mit der Vermarktung des Grundstücks begonnen. Auf der anderen Seite des Zauns ist ein neues Vereinshaus geplant, ein bisschen kleiner als Fränkys Gasthaus und eine Schanklizenz wird es auch nicht geben. Schon bald werden in unmittelbarer Nähe von Wolfgang Mahnkes Garten die Häuser in den Himmel wachsen, weiße Quader mit Grasflächen auf dem Dach, die einen Schatten auf sein Paradies werfen. Er hat trotzdem investiert und sich eine neue Astschere gekauft. So eine mit Teleskop, mit der man auch Dinge erreicht, die einem über den Kopf wachsen.