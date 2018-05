Am Morgen danach zeugen nur noch ein paar Luftballons, Glasscherben und Müll von den Geschehnissen des Vortags. Eine vorbeilaufende Frau fragt ihre Begleitung: „Ist hier nicht das besetzte Haus?“ Die antwortet: „Nee, war schon.“ 56 linke Aktivisten haben am Pfingstsonntag ein Haus besetzt, es wurde verhandelt, am Ende räumte die Polizei die Räume.

Der Hauseingang der Borndorfer Straße 37b ist mit Spanplatten versperrt, Im Vorderhaus in Nummer 37, hängt ein Zettel der Besetzer, auf dem sie sich und ihre Ideen vorstellen: „Wir wollen einen Raum schaffen, an dem Menschen zusammenkommen können, ohne etwas dafür zahlen zu müssen.“ Oder: „Wir sehen eine Entwicklung, die nicht ein gutes Leben, sondern maximalen Profit zum Ziel hat.“

Die Sicherheitsbehörden gehen von einer konzertierten Aktion aus – und zwar mit Ankündigung. Eine Aktivistengruppe erklärte jüngst, Räume besetzen zu wollen: leer stehende Immobilien, Ferienwohnungen – und vielleicht das Rote Rathaus. Weil sie „als selbstbestimmte Berliner die Unvernunft von Leerstand in einer Stadt mit Wohnungsnot, Armut und Verdrängung nicht länger hinnehmen und uns in Zukunft Häuser nehmen werden“.

Der Senat steht unter Druck

Am Ende sind es nur zwei Besetzungen. An anderen leerstehenden Gebäude hatten Aktivisten nur Banner aufgehängt, an zwei Gebäude in Grünau, an weiteren in Friedenau und in der Petersburger Straße in Friedrichshain. Es waren Scheinbesetzungen. Und in der Reichenberger Straße in Kreuzberg besetzen Aktivisten in Geschäft, räumten es aber selbst, bevor die Polizei es tun musste. Spät in der Nacht gab es noch eine Demonstrationen.

In Neukölln wurde geräumt. Und der Hergang ist politisch für den Senat, für die rot-rot-grüne Koalition brisant. Am Ende kursiert der Vorwurf, der Regierende selbst habe sich eingeschaltet und grünes Licht für die Räumung gegeben – während Linke und Grüne die Besetzung als legitimes Mittel bezeichnen.

Der Senat steht unter Druck. Weil es nicht voran geht bei einem Problem, das für viele Berliner zurzeit das drängendste ist: Die Wohnungsnot, die steigenden Miete, Luxussanierungen, die Sorge, verdrängt zu werden aus dem vertrauten Kiez.

Schon vorab hatten Linke-Politiker Sympathien für Besetzungen geäußert. Am Sonntag eilte auch Lompschers Staatssekretär, der Linken-Politiker Sebastian Scheel, in die Borndorfer Straße und war an den Verhandlungen beteiligte. Ebenso die Berliner Bundestagsabgeordnete Canan Bayram (Grüne) und ihre Parteikollegin Katrin Schmidberger, Sprecherin für Wohnen und Mieten der Grünen im Abgeordnetenhaus.

Der Eigentümer sei immer noch gesprächsbereit

Auch Ingo Malter, Geschäftsführer der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft „Stadt und Land“, war da. Er führte die Verhandlungen, bat die Besetzer, das Haus, ein ehemaliges Schwesternwohnheim, zu verlassen – die Statik sei nicht in Ordnung. Es bestehe akute Verletzungs- und Unfallgefahr, wer das Haus betrete, könne durch Decken brechen, es könnten Deckenteile herunterfallen. Wasser und Strom gebe es nicht. „Ich habe angeboten, dass sie wenn sie das Gebäude jetzt verlassen, dort später ihr Wohnprojekt machen dürfen“, sagte Malter am Montag. Es sei noch immer gesprächsbereit. „Ich biete ihnen nach wie vor an, das Wohnprojekt realisieren zu dürfen, allerdings nicht mehr in diesem Gebäude.“ Obwohl dadurch der Eindruck entstehen könnte, dass man etwas erreicht, wenn Gewalt im Spiel ist.

Über Stunden zogen sich die Verhandlungen hin. Es ging um eine kooperative Instandsetzung und einen Vertrag mit sozialverträglichen Mieten. Letztlich sei die Verhandlungen an den Besetzern gescheitert, die hätten auf eine schriftlich Bestätigung beharrt, sagte Malten. Schließlich hätten zwei Anwälte der linke Szene die Verhandlungen weiterführen wollen, doch die Frist – eine halbe Stunde – verstrich, niemand sei mehr erreichbar gewesen, so schildert es Malten. Gegen 20.45 habe er die Polizei um Räumung gebeten. Beamten gingen rein und holten Besetzer heraus. Laut Polizei waren einige maskiert und hätten Beamte mit Flaschen beworfen. Die Besetzer wiederum beschwerten sich über den rabiaten Einsatz der Polizei. Jetzt wird gegen 56 Besetzer wegen Hausfriedensbruch ermittelt.

Mit Vermummten wird nicht verhandelt

Bayram und Schmidberger stellen die Vorgänge anders dar: Die Verhandlungen liefen mit den Unterstützer der Besetzer, etwa hundert Menschen standen vor dem Haus. Zwei Anwälte und eine Person seien – mit Zustimmung der Polizei – ins Haus gegangen, um dort das Verhandlungsergebnis im Plenum vorzustellen. Die Frist sei noch nicht abgelaufen, da sei Malter gekommen und hätte erklärt, dass sich der Regierende Bürgermeister eingeschaltet und gesagt habe, jetzt werde geräumt. Die beiden Grünen-Politikerinnen erklärten auf Nachfrage, Malten habe gesagt, er habe mit Müller telefoniert.

Malten selbst bestreitet das, denn er kenne die Berliner Linie beim Umgang mit Hausbesetzungen. Und er sei auch nicht auf telefonische Anweisungen angewiesen. Auch Senatssprecherin Claudia Sünder wies die Darstellung der Grünen-Politikerinnen zurück. Müller habe nicht mit Malten telefoniert. Klar ist aber auch: Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat Müller über alles verständigt und längst signalisiert: Mit Vermummten wird nicht verhandelt. Und Lompscher, die bei der Wohnungspolitik von Müller zuhendens entmachtet wurde, soll sich zumindest nicht gegen die Räumung gestellt haben.

Streit in der Koalition

Die Besetzer und die Anwälte selbst widersprechen Malten. Sie seien erreichbar gewesen, es hätte keine Frist gegeben, die Polizei habe sogar zugesagt, nichts zu unternehmen, bis die Anwälte mit klaren Ergebnissen das Haus wieder verlassen haben. Man könne sich auf die Aussagen von Politiker nicht verlassen.

Die Koalitionspolitiker liegen nun im Clinch: Canan Bayram sagte, der Senat habe eine Chance vertan, anders zu reagieren als früher. „Ziviler Ungehorsam ist ein legitimes Mittel, um auf Missstände aufmerksam zu machen.“ Auch Katrin Schmidberger sagt: „Eine politische Lösung war in greifbarer Nähe.“ Das Vorgehen sei einer rot-rot-grünen Regierung, „die sich eine solidarische Wohnungspolitik auf die Fahne schreibt, unwürdig“. In anderen Großstädten Europas gebe es inzwischen Regelungen – wenn ein Haus eine gewisse Zeit leer steht, dürfe es besetzt werden. Linke-Landeschefin Katina Schubert erklärte, die wachsende Notlage auf dem Wohnungsmarkt werde von „den Besetzern auf spektakuläre Weise angesprochen“, die würde das „drängendste Problem für die Mehrheit der Berliner“ ansprechen. Tom Schreiber, Innenexperte der SPD im Abgeordnetenhaus, wütete gegen seine Kolleginnen: Wie diese Hausbesetzungen als legitimes Mittel ansehen, mache ihn fassungslos. Sie könnten ja 2021 für die „Antifa-Liste“ antreten.“