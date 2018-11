Nach einer aktuellen Studie der Beratungsgesellschaft „price waterhouse coopers“ bleibt Berlin ein Lieblingskind der weltweiten Immobilienbranche. Laut Henrik Thomsen, Geschäftsführer der Groth-Immobiliengruppe, ist das eine gute Nachricht. „Solange durch Investitionen neue Wohnungen entstehen, kann Druck aus dem Immobilienmarkt genommen werden“, sagte er am Dienstagabend bei einer Bezirksdebatte in den Büroräumen des Recherchenetzwerkes „Correctiv“ an der Singerstraße in Mitte.



Die Veranstaltung gehörte zum Rechercheprojekt „Wem gehört Berlin?" von Tagesspiegel und Correctiv. Dass sich manche Großanleger dennoch angesichts extremer Preise von Berlin abwenden, ist laut Thomsen problematisch. Denn die Stadt

braucht jährlich 20 000 neue Wohnungen für Neuberliner. Die sechs städtischen Wohnungsgesellschaften können aber pro Jahr maximal 6 000 neue Wohnungen bauen.

„Wir brauchen die privaten Baugesellschaften, um das Problem zu lösen“, sagte Mittes Bau- und Stadtentwicklungsstadtrat Ephraim Gothe (SPD). Ein Drittel der privaten Großbauprojekte würde für sozialen Wohnungsbau verwendet.

Soziale Verdrängung ist das Kernproblem

Marie Münch von der Mieterinitiative „Zusammen für Wohnraum“ machte das Ausmaß des Problems klar. „Viele Wohnungssuchende sind verzweifelt“. Soziale Verdrängung finde statt, wie man am Beispiel des Remisehofs in der Koloniestraße 10 in Wedding sehe, wo Kleingewerbeeinheiten einem Neubau mit hochpreisigen Studentenappartements weichen mussten.

Mehr zum Thema Immobilien Deutsche Städte überteuert - Berlin bleibt Darling der Branche



Mehr Transparenz in der privaten Immobilienbranche würde den aktuellen Wohnraummangel laut Henrik Thomsen nicht verbessern. Die vorhandenen Gesetze müssten einfach eingehalten werden. Problematische ist laut Henrik Thomsen von Groth, dass die Menschen sich neben sozialem Wohnungsbau auch politische Partizipation, wenig Baulärm und Naturschutz wünschen. Alles miteinander zu vereinbaren, sei schwierig. Berlin allerdings würde seine Chancen im Neubaugewerbe immer noch nicht richtig ausschöpfen. Tsp