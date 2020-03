Die Berliner Landesvorsitzende der Linkspartei, Katina Schubert, hat Morddrohungen erhalten. Das bestätigte sie am Donnerstagmorgen dem Tagesspiegel. In einer E-Mail, die am Montagabend in ihrem Wahlkreisbüro einging, wurde gedroht, dass man sie „niederstechen“ werde, weil sich sich „für dreckige Asylanten“ einsetze. Die Mail war mit „Wolfzeit 2.0“ überschrieben. Zuerst berichtete die „taz“ darüber.

Die Verfasser kannten sich gut in Schuberts Lebenslauf aus

"Ich lasse mich nicht einschüchtern", sagte Schubert dem Tagesspiegel. Sie nehme die Drohung aber ernst. "Auch im Interesse meiner Mitarbeiter."

Erstaunt zeigte sich Schubert, dass sich die Verfasser der Mail offenbar gut in ihrem Lebenslauf auskannten. In der Mail würde Bezug genommen auf einen Schlaganfall, den sie vor zwölf Jahren erlitten habe. „Unser Rachefeldzug im Namen Deutschlands, wird Dich schlimmer treffen als dein Schlaganfall“, schrieben die Verfasser. Das sei aber öffentlich kein Thema gewesen, sagte Schubert der "taz". Schubert teilte mit, dass sie Strafanzeige erstattet habe.

Neben Schubert erhielten auch andere Politiker Drohmails unter der gleichen Überschrift: die Hamburger Linken-Politikerin Christiane Schneider und der grüne Europaparlamentarier Erik Marquardt. "Die Drohungen nehmen stark zu, seit ich aus Lesbos berichte", twitterte Marquardt am Mittwoch. Im Tagesspiegel-Checkpoint hatte er zuvor einen Text veröffentlicht.

Grüne verurteilen Drohungen

Solidarität mit Schubert äußerten die Vorsitzenden der Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Antje Kapek und Silke Gebel. Sie teilten auf Anfrage mit: "Wir verurteilen jede Art von Gewalt und Drohungen. Gerade im Internet nehmen dies erschreckend zu und trifft in besonderem Maße Frauen."

Mehr zum Thema Bundeskriminalamt zu Hanau und Rassismus „Akzeptanz für rechte Szene bis in die Mitte der Gesellschaft“

Man stehe hinter Schubert und allen Frauen, die von Gewalt betroffen seien, schrieben Kapek und Gebel. Im Abgeordnetenhaus findet am Donnerstag eine Aktuelle Stunde zum Thema Gewalt gegen Frauen statt.