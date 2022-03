Gegen den 21-Jährigen, der am Montagmittag einen Kaufhausdetektiv in Berlin-Charlottenburg niedergestochen haben soll, ist Haftbefehl erlassen worden. Er wurde am Dienstagabend dem Haftrichter vorgeführt, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben zufolge hatte der Kaufhausdetektiv den jungen Mann in der „Woolworth“-Filiale in der Wilmersdorfer Straße dabei beobachtet, wie er mehrere Gegenstände in seinem Rucksack verstaute und ohne zu bezahlen das Geschäft durch einen Seiteneingang verlassen wollte.

Im Türbereich soll der Detektiv den mutmaßlichen Dieb angesprochen haben. Bei der anschließenden körperlichen Auseinandersetzung soll der 21-Jährige mehrmals mit einem Messer auf den Detektiv eingestochen haben.

Der 55-Jährige wurde lebensbedrohlich verletzt und musste notoperiert werden. Zeugen hielten den mutmaßlichen Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest, hieß es. (mit dpa)