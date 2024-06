WTA-Turnier Pegula gewinnt Tennis-Finale in Berlin

Die Weltranglisten-Fünfte Jessica Pegula hat das stark besetzte Tennisturnier in Berlin gewonnen. Die US-Amerikanerin bezwang am Sonntag im hochklassigen Finale des WTA-500-Turniers die Russin Anna Kalinskaja mit 6:7 (0:7), 6:4, 7:6 (7:3) und stimmte sich mit ihrem fünften Einzeltitel auf den Rasen-Klassiker in Wimbledon ein.

Im dritten Satz hatte die 30-Jährige schon mit 1:4 zurückgelegen. Später wehrte sie mehrere Matchbälle ab und nutzte nach 2:38 Stunden schließlich ihre erste Chance zum Sieg.

Pegula gehörte bei der mit 922 573 US-Dollar dotierten Veranstaltung nicht zu den Favoritinnen, profitierte aber auch von Aufgaben der Titel-Kandidatinnen. Sowohl Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova und Publikumslieblings Ons Jabeur als auch die Grand-Slam-Gewinnerinen Aryna Sabalenka und Jelena Rybakina konnten ihre Matches verletzungsbedingt nicht zu Ende spielen.

Für Deutschlands Tennishoffnungen verlief das Turnier im Grunewald enttäuschend. Für Angelique Kerber und Jule Niemeier war bereits nach der ersten Runde Schluss.

