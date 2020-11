Gegen 17 Uhr am Mittwoch fand die Polizei eine leblose Dreijährige in einer Wohnung in der Köpenicker Landstraße in Plänterwald. Offenbar wurde das Kind getötet, die Polizei ging am Abend von einem Kapitalverbrechen aus. Auch die Staatsanwaltschaft ist mittlerweile eingeschaltet.

Die „B.Z." schreibt, dass das Kind mit „massiven Schnittverletzungen" gefunden worden sei. Zeugen hätten „furchtbare Schreie" aus der Wohnung gehört und daraufhin die Polizei alarmiert.

Auch die Großmutter des Kinds sei noch in der Wohnung gewesen, als die Einsatzkräfte eintrafen. Diese sei von Rettungskräften betreut worden. Diese Informationen konnte die Polizei am Abend noch nicht bestätigen.

Laut „B.Z." soll ein Mann vom Tatort geflohen sein und kurz darauf bei der Bundespolizei an der Schnellerstraße in Schöneweide aufgetaucht sein.

Es solle sich dabei um den Vater des getöteten Kinds handeln, der nach einem heftigen Streit mit dessen Mutter „ausgerastet" sei. Die Polizei bestätigte am Abend, dass sie sich im Gespräch mit einem Mann befinde, wollte zu den genauen Hintergründen aber noch keine Auskunft geben. Die Hintergründe der Tat sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch unklar. (Tsp)